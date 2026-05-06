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NHL

Propast při vyjednávání. Hvězda dle všeho prchne z Buffala

11. června 10:30

David Zlomek

Není vůbec jisté, že se jedna z největších hvězd letošního trhu volných hráčů dohodne s oživeným Buffalem na nové smlouvě. Podle zámořských expertů totiž při vyjednávání mezi klubem a americkým útočníkem Alexem Tuchem stále zeje poměrně výrazná propast. Pokud brzy nedojde k zásadnímu obratu, hrozí, že Sabres o svého klíčového muže už brzy definitivně přijdou.

Renomovaný novinář Elliotte Friedman v podcastu 32 Thoughts potvrdil, že aktuální jednání zkrátka uvázla na mrtvém bodě. Zprávy podle něj hovoří jasně, mezi oběma tábory nedošlo k žádnému výraznějšímu posunu. Některé zdroje dokonce tvrdí, že produktivní křídelník už je pevně rozhodnutý otestovat po sezoně volný trh.

Sám Friedman ovšem krotí předčasné závěry s tím, že celou situaci může kdykoliv změnit jediný telefonát. Na dohodu stále zbývá několik týdnů a skutečné karty se na stůl obvykle vykládají až těsně před prvním červencem. Vidina blížícího se termínu často donutí obě strany jednat rychleji, přesto je podle hokejového insidera nezpochybnitelné, že Buffalo i Tucha čeká ještě obrovský kus práce a zásadní neshody momentálně přetrvávají.

Pro organizaci by byla ztráta rodáka z nedalekého Syracuse nesmírně bolestivá. V klubu strávil posledních pět sezon a naposledy mu fantastickým způsobem pomohl k vůbec prvnímu postupu do play-off od roku 2011, v 79 zápasech nasázel 33 gólů a přidal stejný počet asistencí.

Při pohledu na relativně slabou nabídku v letošní třídě volných hráčů z něj tato čísla rázem dělají jedno z nejžádanějších jmen, které by mohlo být k mání.

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