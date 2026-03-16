Prostě nejdou odepsat! Crosby smazal nadšení Philadelphie, v hlavní roli Vladař

28. dubna 14:00David Zlomek
Po třech zápasech bitvy o Pensylvánii se zdálo, že Philadelphia Flyers své rivaly z Pittsburghu definitivně rozdrtí. Jenže pak přišel čtvrtý zápas, klečící Sidney Crosby a jeho blesková trefa, která změnila vše.
V pondělí večer Penguins znovu odmítli konec sezóny, zvítězili 3:2 a snížili stav série na 2:3. „Našli jsme svůj rytmus a cítíme se dobře,“ prohlásil po bitvě Crosby, který si připsal dvě asistence a oslavil svou jubilejní 100. výhru ve vyřazovacích bojích.
Zápas začal pro domácí ideálně. Trenér Dan Muse znovu vsadil na sestavu s obrovitým Švédem Elmerem Söderblomem, který se mu odvděčil hned v úvodu úvodní brankou po skvělém forčekingu Anthonyho Manthy. Pittsburgh diktoval tempo a na začátku druhé třetiny zvýšil na 2:0 Connor Dewar, kterému nabil právě Crosby.
Flyers sice dokázali srovnat zásluhou nováčka Alexe Bumpa a obránce Travise Sanheima, ale pak přišel moment, který rozhodl. Kris Letang nahodil puk od modré čáry, ten se odrazil od zadního mantinelu přímo do gólmana Dana Vladaře, od jehož nohou se nešťastně dokutálel do sítě. „Pro celou sérii je to obrovský moment, změnilo to momentum,“ uznal Crosby, který se v tu chvíli teprve vracel na led po momentu, kdy ho střela spoluhráče zasáhla přímo do kolene a on musel s bolestivou grimasou do kabin.
KRIS LETANG SNEAKS ONE PAST VLADAR FOR THE LEAD ???? pic.twitter.com/RwsmAmzdDi— ESPN (@espn) April 28, 2026
Klíčovým faktorem obratu Penguins je bezpochyby výměna v brankovišti. Arturs Šilovs, který v Game 4 nahradil Stuarta Skinnera, si připsal druhou výhru v řadě, když zneškodnil 18 z 20 střel. Zatímco na straně Pittsburghu gólmanská otázka utichla, v Philadelphii začíná být horko.
Dan Vladař, který byl v prvních třech zápasech neprůstřelný, si v posledních dvou duelech vybral pořádnou porci smůly. Po chybě v rozehrávce v minulém utkání přišel nyní tento bizarní vlastní gól. Trenér Flyers Rick Tocchet si uvědomuje, že jeho tým ztrácí půdu pod nohama: „Tyhle laciné góly nás v posledních zápasech srážejí. Musíme být kreativnější, teď jen bušíme hlavou do zdi.“
Série se nyní stěhuje zpět do Philadelphie, kde budou mít Flyers ve středu třetí pokus na ukončení sezony svého arcirivala.