Provorov je nadšený z Columbusu. U přestavby být nechtěl

Byl to přestup, který odšpuntoval celé posezonní období. Hrálo se sice ještě finále Stanley Cupu, nicméně na pár hodin to byl právě Ivan Provorov, kdo pro sebe uzmul titulky. Po trejdu do Ohia je nadšený. I proto, že se mu u přestavby Philadelphie moc zůstávat nechtělo.

Ruský bek odehrál všech svých prvních sedm sezon v NHL právě v dresu Flyers. Přechod do Columbusu přichází poté, co sezony zklamání ve Philadelphii bude následovat dlouhá přestavba.

Provorov byl jedním z mála hráčů, po kterých byla na trhu sháňka. S jeho výměnou se tedy tak nějak počítalo. Nebylo tedy velkým překvapením, když se během dovolené na Havaji dozvěděl, že mění působiště.

„Flyers se vydávali jiným směrem, než jsem si představoval. Čeká je dlouhá přestavba,“ řekl k tomu Provorov.

Šestadvacetiletý hokejista byl z výměny nadšený. Splnilo se mu přání změnit tým, a navíc zamířil do celku, jenž je velmi ambiciózní.

„Vždy, když se připojíte k nové skupině kluků, jinému trenérskému štábu a jdete do jiného města, naplní vás spousta nové pozitivní energie,“ dodal Provorov. „A to vám samozřejmě pomůže hrát lépe. V Columbusu je spousta skvělých a talentovaných hráčů, spousta hráčů, kteří umí tvořit hru a hrát s pukem, což přesně sedí do toho, jak chci hrát. Jsem z toho opravdu nadšený.“

Provorov v uplynulém ročníku nasbíral v 82 zápasech 27 bodů (6 gólů, 21 asistencí). Po 41 bodech (17 gólů, 24 asistencí) v sezoně 2017/18, kdy si vytvořil kariérní maximum v NHL, měl ve třech z posledních pěti sezón méně než 30 bodů. Nicméně hrát s Johnnym Gaudreauem, Patrikem Lainem, Boonem Jennerem nebo Zachem Werenskim? Čísla by měla jít nahoru.

„Ve Flyers jsme poslední dva roky byli zalezlí a jen jsme bránili, nehráli jsme tolik s pukem, takže je opravdu těžké v ofenzivě něco vytvořit,“ řekl ke svým číslům Provorov. „Proto jsem opravdu nadšený, že můžu hrát v tomto týmu, protože je tu spousta kluků, kteří umí hrát s pukem a kteří rádi hrají dopředu.“

