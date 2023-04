Prozíravý tah Bruins? Zacha by mohl nahradit Bergerona

Když Bruins loni v létě získali Pavla Zachu, mysleli tím na současnost i budoucnost. Vzhledem k tomu, že budoucnost dlouholetých centrů Bostonu Patrice Bergerona a Davida Krejčího po letošní sezóně není známa, Bruins věděli, že musí řešit pozici ve středu útoku. Zacha se vyloženě nabízí jako řešení.

Ukázal se totiž být velmi schopným centrem. A to nejen jako záskok, ale i trvale. Navíc má kvalitu na první dvě lajny, což Bruins nutně potřebují.

Zacha během prvních čtyř měsíců sezóny dokázal, že by mohl být opravdu řešením, a generální manažer Don Sweeney ho na konci ledna motivoval čtyřletou smlouvu na 19 milionů dolarů.

„Myslím, že ukázal svou všestrannost,“ řekl tehdy Sweeney. „Hraje ve všech situacích a stal se velkou součástí naší kabiny. Velmi dobře do ní zapadl. Pochopitelně pomohli i jeho krajani. Celkově je to ale velmi sympatický mladík. Jsme rádi, že ho tu budeme mít i nadále. A vyřešíme díky němu i některé odchody.“

Od podpisu zmíněného prodloužení má Pavel Zacha na kontě deset gólů a třináct asistencí ve 32 zápasech. A co je ještě důležitější, ukázal, jak to nedávno nazval hlavní trenér Bostonu Bruins Jim Montgomery, že přechod z křídla do středu útoku je pro něj bezproblémovou záležitostí. Tato příležitost se naskytla v momentu, kdy se trenéři rozhodli dát volno Bergeronovi a Krejčímu.

„Bylo to velmi povzbudivé," řekl Montgomery nedávno o Zachově schopnosti měnit pozice. „Myslím, že zápas s Carolinou na konci března byl pravděpodobně jeho nejlepší celoplošný zápas. Má za sebou spoustu utkání, ve kterých nám na pozici centra pomohl. Je fascinující sledovat, jak dokáže přepínat mezi oběma pozicemi.“

Nejenže to pomohlo Bostonu Bruins udržet historické tempo v době, kdy se blíží konec zápasů v základní části, ale Montgomerymu a Sweeneymu to dodalo jistotu, že mají v českém útočníkovi právoplatného centra do prvních dvou útoků. „Tak se na něj i nadále díváme,“ přiznal Montgomery.

