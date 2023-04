Průlom? Slabé slovo! Devils jsou historickými skokany roku

Už nějaký pátek se čekalo, kdy tenhle tým potvrdí potenciál. Letos to přišlo. Nikdo v tuhle chvíli netuší, kam dojdou Ďáblové v play off, notabene v nabušené Východní konferenci, za tenhle ročník se ale už teď stydět nemusí.

Třiašedesát bodů.

Právě tolik získali Devils v minulé sezóně. Byla to čtvrtá sezóna stagnace, plácání u dna divize, bez nadstavby v podobě play off. Po úterní výhře 6:2 nad Buffalem má New Jersey 110 bodů a teoreticky ještě může přeskočit lídra Metropolitní divize Carolinu.

Proti loňsku je to už nyní skok o 47 bodů!

To je vyrovnaný rekord, který až dosud drželi Colorado Avalanche (sezóny 2016-17 a 2017-18) a Pittsburgh Penguins (sezóny 2005-06 a 2006-07). Devils mohou v posledním duelu sezóny s Washingtonem svůj součet ještě zlepšit a rekord úplně přepsat.

Síla na všech postech

Fantasticky se rozehráli Dougie Hamilton, Dawson Mercer, Nico Hischier nebo Jack Hughes. Ti všichni končí nejlepší ročník kariéry. Jesperu Brattovi k němu schází jediný bod. Hughes dokonce zaznamenal úplně nejlepší sezónu v dějinách klubu, když 97. bodem překonal rekord Patrika Eliáše (96) ze sezóny 2000-01.

Vyřešené se zdá být i brankoviště, kde zářil Vítek Vaněček. Sedmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu odchytal 52 zápasů, nejvíc ze všech osmi českých brankářů v NHL. Procento úspěšnosti drží 91,1% a průměr obdržených branek 2,45. Třeba dnes v noci při výhře 6:2 na něj šlo víc střel než na soupeře, lapil 36 z 38 pokusů Sabres. A to se počítá

„Kdybyste se mě zeptali na začátku roku, kde bychom mohli být, tohle bych nejspíš nehádal,“ říká Hughes. „Doufal jsem, že budeme hrát smysluplný hokej. Jsme daleko za mým očekáváním.“

Devils vyhráli 51 zápasů a vysloužili si respekt celé NHL. Třeba Sidneymu Crosbymu prý připomněli právě jeho sezónu 2006-07, kdy s Pittsburghem poskočil mezi absolutní elitu. „Solidní tým. Mají kvalitu vepředu, vzadu i v bráně. Jsou silní na všech postech. Vytváří si šance, střílí góly a byli vyrovnaní celý rok.“

Na Lindyho Ruffa fanoušci na začátku sezóny bučeli. Stačili jim k tomu dvě porážky. Trenérský veterán nyní musí zažívat satisfakci. Třeba ve střelách pět na pět z vysoce nebezpečných prostor byli Devils druzí v lize. S rozdílem +64 mezi vstřelenými a inkasovanými brankami jsou za nedostižným Bostonem (+127) rovněž druzí.

Kouč situaci poněkud zlehčil, když prohlásil: „Musíte být mizerný tým, abyste se mohli zlepšit. Začíná to u lepší defenzivy, toho jsme dosáhli,“ vyzdvihl, na co je nejvíc hrdý.

Mladé mužstvo půjde do play off s velkým odhodláním. V Čechách se asi budeme ptát, zda přichází čas Ondřeje Paláta? Dvaatřicetiletý Čech přišel o velkou část sezóny kvůli zranění, po návratu složitě hledal v kvalitním týmu místo. Teď se na něj bude spoléhat. V play off bude s bilancí 94 bodů (48+46) ve 138 zápasech patřit k těm úplně nejzkušenějším.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+