Průměrní Oilers? Nervózní nejsem, ale spokojený taky ne, říká šéf Bowman

Stan Bowman vstoupil do pozice generálního manažera Edmonton Oilers v nelehké době. Po 22 odehraných zápasech má tým bilanci 11-9-2, což je daleko od očekávání klubu, který cílí na Stanley Cup. „Chceme vyhrát divizi, a to je cíl, který jsme si jasně stanovili,“ uvedl Bowman. „Zatím nejsme tam, kde chceme být, ale jsme v dosahu.“

Bowman, který nastoupil do funkce až po hlavní přestupové sezoně, převzal mužstvo, jehož složení bylo určeno dřívějšími rozhodnutími prezidenta Jeffa Jacksona. Letní posily jako Jeff Skinner nebo Viktor Arvidsson zatím nepřinášejí očekávaný efekt – Skinner má za sebou slabý vstup do sezóny, zatímco Arvidsson se potýká s vleklým zraněním. K tomu se přidala zranění dalších klíčových hráčů, včetně Zacha Hymana, což výrazně ovlivnilo ofenzivní sílu týmu.

Oilers, kteří se tradičně mohli opřít o jednu z nejlepších přesilovek v lize, letos zatím selhávají. Za 22 zápasů skórovali při početní výhodě jen osmkrát, zatímco ve stejném období loňské sezóny to bylo 20krát. „Jsou tam stejní hráči, nemůžeme to svádět na nové tváře,“ připustil Bowman a poukázal na to, že soupeři už našli způsoby, jak efektivně bránit jejich systém. „Návyky vás vedou k tomu, co fungovalo dříve, ale ty možnosti už tam nejsou. Jsme však dost chytří na to, abychom to vyřešili.“

Přesto Bowman věří, že tým dokáže své problémy překonat. „Z analytického hlediska děláme spoustu věcí dobře. Generujeme šance, jen je neproměňujeme,“ uvedl. „Je to frustrace, protože jsme obvykle právě v zakončení silní. Ale věřím, že v dalších zápasech se to zlomí.“

Obrana, která přišla o tři hráče z loňského jádra, zatím odvádí solidní práci, přestože na papíře vypadá slaběji. „Možná nepůsobíme nejlépe, ale realita je jiná. Naše defenziva odvádí slušnou práci a celý tým se jí snaží vypomáhat,“ poznamenal Bowman. Brankáři však zatím vykazují podprůměrnou úspěšnost zákroků.

Na druhé straně, útok je stále závislý na výkonech dvou superhvězd, Connora McDavida a Leona Draisaitla, zatímco zbytek zatím příliš nezáří. Skinner a Arvidsson společně s Ryanem Nugentem-Hopkinsem a Zachem Hymanem zaznamenali pouhých 11 gólů.

„Neřekl bych, že jsem v panice, ale rozhodně nejsem spokojený,“ přiznal Bowman. „Máme na víc a ještě máme dost času, abychom to ukázali. Klíčové je zlepšit a být efektivní tam, kde je to nejvíce potřeba.“

