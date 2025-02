Průšvih pro Hartmana? Útočník Wild předvedl blikanec, odnesl to Stützle

Ryan Hartman patří k důležitým hráčům Minnesoty Wild, ale zároveň má na kontě několik suspendací. Minulý rok si odpykal dva tresty – nejprve v listopadu dostal dvouzápasový distanc za podražení Alexe DeBrincata a v dubnu pak třízápasový trest za nesportovní chování po hození hokejky směrem k rozhodčím.

Nyní se Hartman ocitl v centru dalšího kontroverzního momentu, který by mohl vést k dalšímu – a možná ještě delšímu – trestu.

Minnesota Wild utrpěla tvrdou porážku 0:6 na ledě Ottawy Senators, ale jeden moment z utkání vyvolal obrovské diskuze.

Ke konci druhé třetiny, když zbývalo 16 sekund do sirény, se Hartman postavil proti Timu Stützlemu na vhazování. Po buly však nečekaně použil pravý loket a tvrdě poslal Stützleho hlavou na led. Útočník Senators si při pádu způsobil tržnou ránu u levého oka a začal krvácet.

Ryan Hartman was given a match penalty for attempt to injure on this play with Tim Stützle ????

