Průšvih pro Vegas! Výměna s Anaheimem je neplatná, bude z Dadonova mučedník?

NHL oznámila, že trejd mezi Golden Knights a Ducks, jehož ústředními figurami byli Jevgenij Dadonov a Ryan Kesler (respektive jeho kontrakt), byl anulován. Odporoval totiž klauzuli o nevyměnitelnosti, kterou má Dadonov ve své lukrativní smlouvě na pět milionů dolarů ročně. Vegas už na sociálních sítích oficiálně přivítalo ruského forvarda zpátky, hokejoví fanoušci pak poslední hodiny živě spekulují o dvou zásadních tématech. Jedním z nich je důvod, proč Dadonov nechtěl do Anaheimu.

Kdo by nechtěl hrát v prosluněné Kalifornii, kde prakticky celý rok můžete chodit v šortkách a užívat si pláže?

Třeba právě Dadonov, který loni zapsal Ducks na seznam klubů, kam si nepřeje být vyměněn. Vícero zdrojů, byť ne vždy zcela osvědčených a nadmíru důvěryhodných, mluví o tom, že třiatřicetiletý útočník nechtěl do Anaheimu kvůli vysokým daním, co se na jihozápadě USA platí.

Na listinu se zapovězenými organizacemi údajně dokonce zapsal všechny kalifornské kluby, tedy také San Jose a Los Angeles.

Možná vám výše daní přijde jako banální, případně přízemní důvod, proč někam nechtít přistoupit, nicméně Dadonov má před sebou nejštědřejší sezonu (vyinkasuje v ní 6,5 milionu dolarů) a pochopitelně by uvítal, kdyby mu na účtu zůstala co největší porce z této sumy.

V NHL totiž už za tolik peněz nejspíš nikdy hrát nebude a domácí KHL mu v blízké budoucnosti extrémní výdělek rovněž nenabídne. Možná by napsaný na papíře v rublech vypadal tuze lákavě, ale ruská měna teď rozhodně není tou nejstabilnější a nejžádanější na světě.

A co to druhé téma, o kterém se živě debatuje? Tím jsou další kroky Zlatých rytířů. Ve Vegas potřebují vymyslet, jak umožnit návrat do sestavy dlouhodobě zraněným hráčům (na LTIR momentálně mají zapsané Marka Stonea, Jakea Bischoffa a Aleca Martineze).

Těch cest – poté co pondělní Dadonovova výměna ztroskotala – není mnoho.

GM Kelly McCrimmon může počkat na vyřazovací boje, kdy omezení platovým stropem neplatí (vzpomeňte si na Nikitu Kučerova). Zvýšil by tím ale riziko, že se ambiciózní organizace do play-off neprobojuje. Nebo zvolí řešení, které svým způsobem udělá z Dadonova mučedníka.

Pošle zkušeného hokejistu tam, kde budou ochotni spolknout jeho kontrakt, a zbaví se tak jeho stropové zátěže. Takový manévr by se neobešel bez dalších obětí, McCrimmon by nejspíš musel přihodit hodnotný draftový výběr (první, případně druhé kolo).

Co by to znamenalo pro Dadonova? V této sezoně by už nemohl nastoupit. Dohrál by. Krutě by tak zaplatil za chybu, kterou neudělal on (a ani Petr Rada), ale ottawští Senátoři, když loni v červenci sdělili McCrimmonovi mylné informace o jeho výše zmíněné klauzuli.

