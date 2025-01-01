Průšvih za 64 mega. Probere se Norris v Buffalu?

3. září 9:00Jiří Lacina
Byl to klasicky ukvapený tah. Snahou generálních manažerů je dnes podepisovat hráče po vypršení nováčkovského kontraktu dlouhodobě. Řada komentátorů to rovnou interpretuje jako prozíravé řešení. Pokud se borec prosadí, může to být za pár let výhra. Ale taky nemusí.
Josh Norris si po jediné povedené sezóně (55 bodů v 66 zápasech) vysloužil osmiletý kontrakt na 63,6 miliónů dolarů. Někteří lidé při tom zdvihali obočí. Jiní to brali jako odvážný, ale správný krok.
Hned v následující sezóně si nadvakrát vážně zranil rameno. V pátém zápase poprvé. Když se pak pokoušel v lednu o návrat na led, zranil se znovu. Operace znamenala konec sezóny. Norris odehrál za 7,95 mil. stropové zátěže 8 utkání s bilancí 2+1.
Bohužel i další game logy mladého Američana jsou děravé jako české silnice. Ve druhé polovině sezóny 2023-24 musel opět na operaci ramene, stihnul aspoň 55 zápasů a zapsal 30 bodů.
Také loni kvůli potížím se svalem odehrál jen přibližně dvě třetiny ročníku s bilancí 33 bodů.
Na 114 odehraných utkání za tři roky připadlo 132 absencí.
Letos na jaře se Ottawě povedlo Norrise udat do Buffala výměnou za Dylana Cozense, součástí trejdu byli i další hráči a draftová volba. Norris se se svou obří smlouvou ihned zařadil na čelo nejlépe placených útočníků Sabres. Tolik jako on nebere ani hvězda týmu Tage Thompson (7,142 mil.).
Za Buffalo stihnul v březnu 3 zápasy, zapsal 2 body (1+1). Celkem v sezóně 21+13. To může příští rok klidně nasbírat Jiří Kulich, který v uplynulé sezóně odevzdal za nováčkovský příjem 886 tisíc 15 branek a 9 nahrávek. Příchodem Američana mu bohužel jen narostla v mužstvu konkurence.
Pokud na Norrise v Ottawě v něčem vzpomínají, pak na jeho tři branky v oslabení, což je solidní porce a bylo to nejvíc v týmu Senators (spolu s Shanem Pintem). Norris byl jedním ze čtyř Senátorů, kteří se trefili v početní nevýhodě.
Šestadvacetiletého útočníka čeká důležitá sezóna. Pakliže se mu příští ročník v Buffalu povede, může Ottawě ukázat, že se ukvapila a hodila ho přes palubu předčasně. Rodák z Oxfordu v Michiganu má smlouvu do léta 2030. Nutně potřebuje velmi dobrý rok.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.