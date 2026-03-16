Průšvihář Ružička rozčílil i Rusy, ve Spartaku Moskva dostal padáka

19. března 9:40Jiří Lacina
Po skončení angažmá v Arizoně musel vzít za vděk KHL. Brát v téhle době práci zrovna v Rusku chce hodně posunutý práh tolerance k určitým věcem. Slovenský útočník byl vcelku produktivní, dokázal si ale zavařit a popudit proti sobě i Rusy, což je jinak národ, na jehož zádech můžete dříví štípat.
Podle tamních zdrojů, jako MatchTV, odmítl Ružička 10. března nastoupit do zápasu v Kazani a následně bez povolení odcestoval do Moskvy. Klub mu za to rozvázal smlouvu a nejspíš po něm bude vymáhat peníze zpět.
Problémy se kumulovaly delší dobu. Spartak popisuje Ružičku jako „toxického hráče, který otrávil atmosféru v týmu a nechtěl bojovat za mužstvo“. Slovák po olympiádě odehrál jen tři zápasy, několikrát v sestavě chyběl.
Čísla přitom neměl špatná. Loni nasbíral v 65 zápasech 45 bodů (26+19), s 26 góly byl nejlepším střelcem mužstva. Letos průběžně 40 bodů (16+24) v 51 utkáních.
Ružička musí podle smlouvy zaplatit klubu pokutu za porušení. Jeho agent zatím spekulace o disciplinárním prohřešku odmítá, ale podrobnosti nekomentoval.
Není to první průšvih
Pro šestadvacetiletého Slováka je druhý velký škraloup v kariéře. V Severní Americe strávil čtyři roky v juniorské OHL, pak se přes farmu postupně probojoval do prvního týmu Calgary Flames, kde zhruba dva roky pravidelně nastupoval.
Nato byl vyměněn do Arizony, kde mu zlomila vaz donebevolající hloupost. Na Instagramu zveřejnil krátké video, kde byl na stole vedle kreditní karty vidět bílý prášek, následoval záběr, který neskrýval, že si vše „užívá“.
Video bylo venku jen několik minut (viz foto), než ho Ružička sám smazal, ale uživatelé jej stihli stáhnout a šířit dál. Prášek připomínal kokain, což vyvolalo okamžitou vlnu spekulací a kritiky. Coyotes s ním ukončili smlouvu – odehrál za ně jen tři zápasy bez bodu.
Ružička následně vstoupil do rehabilitačního programu NHL a NHLPA, což mu mělo pomoci s osobními problémy. Později přiznal, že incident byl „dnem“ jeho života, přestal pít a otočil svůj život o 180 stupňů. Dveře do NHL byly každopádně zavřené.
Nyní si nejspíš zabouchl i dveře do KHL.
Update: Hráčův agent jakékoli disciplinární problémy popřel a slovenská média dokonce spekulují na téma Ružičkova návratu do NHL.