Průšvihy stály Samsonova miliony. Vaněčkův konkurent má podepsáno za málo a na krátko

Cestičku měl Ilja Samsonov umetenou. Washingtonští Capitals v něm viděli svou budoucí jedničku a dlouho z něj piplali špičkového brankáře. Jenže svérázný Rus zatím očekávání nenaplnil a navíc si vysloužil pověst potížisty. Čtyřiadvacetiletý gólman se během minulé sezony dvakrát ocitl na COVID listině, pokaždé po porušení týmových pravidel. Tyto přešlapy navrch doprovodil kolísavou formou, a tak byla jeho vyjednávací pozice tuze slabá. A generální manažer Brian MacLellan toho využil beze zbytku.

Jeden rok, dva miliony dolarů.

Skromná je Samsonovova nová smlouva. Nebýt zpackaného ročníku určitě by magnitogorský rodák cílil na lukrativnější pakt. Na takový, kterým se zabezpečí na dlouhé roky. Jenže realita byla jiná, a tak Samsonov musel vzít za vděk přemosťovacím kontraktem.

Během jeho platnosti může ukázat, zda opravdu má na to, aby pravidelně čapal za Capitals. A že si do budoucna zaslouží výrazně lepší podmínky. "S ohledem na minulou sezonu to byla nejschůdnější varianta," pověděl MacLellan. "Jsem rád, že si to Ilja i jeho agenti uvědomili."

Těžko mohli pro Samsonova žádat obrovskou gáži nebo dlouholetou smlouvu. Tu si za 19 odchytaných mačů s úspěšností zákroků 90,2 procenta konkurent Vítka Vaněčka nezasloužil. Co na tom, že byl v roce 2015 na draftu první washingtonskou volbou.

Fanoušci Capitals příliš nevěří tomu, že by Samsonov povstal a vrátil svou kariéru na správnou trajektorii.

Zmíněné prohřešky proti týmovým regulím způsobily, že dříve opěvovaný borec v jejich očích hodně klesl. Ničemu nepřidal ani incident s Alexem Ovečkinem, při němž nabroušený kapitán svého krajana seřval za laciný gól.

Když projdete diskuzní fóra a sociální sítě, rychle získáte pocit, že příznivci Washingtonu spíše upínají své naděje k Vaněčkovi, šestému nejlepšímu nováčkovi ročníku 2020/2021. Jsou rádi, že se vrátil z "nezapomenutelného týdne" u Krakenů ze Seattlu.

Teď může Vaněček definitivně Samsonova odstrčit do role náhradníka a zmařeného talentu. Nejlépe si to musí uvědomovat samotný Rus. Nepochybně chápe, že ho čekají kriticky důležité měsíce.

Pokud byste ovšem předpokládali, že mezi ním a Vaněčkem panuje nějaká zásadní nevraživost, pletli byste se. "Máme skvělý vztah," ujišťuje Samsonov. S o rok starším Čechem si rozumí už od dob, kdy spolu chytali na farmě. Tehdy byli velkými kamarády.

Kdo z nich bude jistit Ovečkina a spol. častěji? Soutěž je to otevřená, Samsonov už nebude tak protežovaný. Jeho famózní vstup do NHL, kdy předloni psal dějiny slavné ligy, je minulostí.Doba hájení skončila. I to je poselství zmíněné přemosťovací dohody.

Dohromady s Vaněčkem každopádně tvoří ultra levný tandem, Washington nevyjdou ani na tři miliony dolarů. Caps jsou i tak těsně nad platovým stropem, obrovské peníze vyplatí především útočníkům. V čele s nedávno podepsaným Ovečkinem.

