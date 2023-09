První dny v klubu, první aféra. Babcock odmítá, že by ničil soukromí hráčů

Mike Babcock má za sebou v roli trenéra Columbusu první ostré dny. A hned ho čekalo vysvětlování a obhajování se z nařčení, že během schůzky s hráči, kde se obě strany poznávaly, měl procházet jejich mobil.

On i kapitán Boone Jenner ale popírají obvinění. Mělo jít o to, že Babcock jednal nevhodně a porušil soukromí hráčů, když je požádal o nahlédnutí do fotografií na jejich telefonech.

Bývalý hráč NHL Paul Bissonnette v úterním vydání podcastu Spittin' Chiclets uvedl, že Jenner měl na začátku letošního léta schůzku s Babcockem, který ho požádal, aby si prohlédl fotky z Jennerova mobilu a poté je zobrazil prostřednictvím světelné tabule na zdi své kanceláře.

„Při setkání s našimi hráči a štábem jsem je požádal, aby v rámci procesu lepšího poznávání sdíleli ze svých telefonů rodinné fotografie,“ uvedl Babcock, který vstupuje do své první sezóny na lavičce Blue Jackets. „Nebylo v tom absolutně nic víc. Způsob, jakým to bylo prezentováno v podcastu 'Spittin' Chiclets', byl hrubě zkreslující a nesmírně urážlivý. Tato setkání byla velmi důležitá a přínosná nejen pro mě, ale i pro naše hráče.“

Jenner vydal prostřednictvím týmu vlastní prohlášení, v němž Babcockův záměr potvrdil.

„Při setkání s Babsem se mě ptal na mou rodinu a na to, odkud pocházím, na mou nadcházející svatbu a na věci související s hokejem,“ hájil Jenner trenéra v prohlášení. „Pak se mě zeptal, jestli mám fotky své rodiny, já jsem se s ním o ně rád podělil. Ukázal mi fotky své rodiny. Myslím, že to bylo skvělé první setkání a dobrý způsob, jak jsme mohli začít budovat vztah. To, že se to takhle nafouklo, je opravdu zklamání.“

Nicméně Bissonnette si stojí za tím, co uvedl v úterním podcastu.

„Řekněte Babsovi, ať přestane kecat,“ napsal Bissonnette na X, dříve známý jako Twitter, v reakci na Babcockovo prohlášení. „Už dost s tím, jak v trenérské místnosti kluky nutí a žádá je, aby si přepnuli telefony do režimu vysílání, načež je nevybíravě griluje. Potvrdily mi to tuny hráčů.“

Není to poprvé, co se Babcockovo chování k hráčům dostalo pod drobnohled.

Jako trenér Toronta měl Babcock na soukromé schůzce s Mitchem Marnerem požadovat, aby útočník ohodnotil pracovní morálku svých spoluhráčů, poté žebříček prozradil týmu. Další bývalý hráč, Johan Franzén, obvinil Babcocka, že ho během deseti let, kdy hrál za Detroit Red Wings, slovně urážel.

