První gól megaposily. Tkachuk zářil nadšením

V létě se toho o něm napsalo spoustu. Konečně ale začala sezona, a tak Matthew Tkachuk může novinářům odpovídat ne na tiskovkách, ale výkony na ledě. Do nového angažmá vstoupil ideálně. S Floridou bral výhru, sám si připsal premiérovou branku.

Zápas to přitom nebyl vůbec lehký. Islanders jsou většinou fanoušků odepisováni, nicméně proti Panthers ukázali sílu a favorit se musel strachovat téměř až do konce. Floridu uklidnil Tkachuk gólem do prázdné brány.

„Výhra jako v play off,“ vydechoval po utkání.

Po utkání, ve kterém byl velmi aktivní. Na ledě strávil téměř třiadvacet minut, čtyřikrát trefil prostor branky a zvlášť při přesilovce byl hodně cítit. Gól byl třešničkou na dortu.

„Puky se ke mně dostávaly hned od začátku. Tím jsem to měl ulehčené, ale mám kolem sebe tolik talentovaných kluků, že si to ani nedovedete představit,“ chválil po utkání spoluhráče.

Tkachuk byl vyměněn na Floridu v půlce prázdnin, měl tak dostatek času na to, aby se usadil a dokonale se seznámil s novými parťáky. Očividně se to povedlo.

„Všechno jsou to super kluci, na ledě i mimo něj jsme toho už spolu tolik stihli,“ liboval si. „Přivítali mě jako doma, úplně každý. Ať už to byli lidé z vedení, trenéři nebo maséři. Mám pocit, jako bych tu byl už deset let. Bylo to pro mě nejlepší rozhodnutí. A je jedno, že jsme vyhráli, prostě mám takový pocit.“

Tkachuk nicméně prokázal, že dokáže být platným hráčem. Jistě, jde o první zápas soutěže, nicméně zachytit tempo prvním gólem se vždy hodí. Zvlášť, když jste přišel nahradit rekordmana organizace a máte tak tučnou smlouvu.

