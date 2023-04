První hattrick play off patří Hintzovi z Dallasu

Stars v noci na čtvrtek dokázali srovnat stav série prvního kola proti Minnesotě na 1:1. Pod vysokou výhru se výrazně podepsal Miro Heiskanen a společně s ním exceloval Roope Hintz, který zapsal první hattrick v letošních bojích o Stanley Cup.

První utkání série mezi Dallasem a Minnesotou nabídl velmi dlouhé a napínavé prodloužení, které rozsekl Ryan Hartman. Tento zápas však dokázali Stars velmi rychle hodit za hlavu a na druhé utkání se skvěle zkoncentrovali. V barvách domácího celku navíc psali historii Hintz s Heiskanenem.

Roope Hintz je jedním z nejuniverzálnějších hráčů svého celku. Svou šikovnost a zápal pro hru ukázal i během druhého zápasu play off. Finský hráč otevřel skóre zápasu v páté minutě, když se ve vlastním oslabení dostal do samostatného úniku a zamířil přesně pod víko. Podobná situace se stala ve 37. minutě, když při hře v pěti jeden z obránců Wild poslal špatnou přihrávku na svého kolegu a kotouč se od mantinelu odrazil přímo do jízdy Hintzovi, který opět překonal Fleuryho. V 53. minutě hráli Stars početní výhodu a finský útočník číhal na vzdálenější tyči, kde ho výborně našel Robertson. Šestadvacetiletému forvardovi stačilo jen správně nastavit hokejku a mohl se radovat z hattricku.

Čepice na led házeli fanoušci Dallasu v play off vůbec poprvé. Po přesunu organizace do státu Texas vstřelili ve vyřazovacích bojích hattrick jen Pavelski, Gurianov a Kiviranta. Všichni hráči však hattrick oslavili pouze se svými spoluhráči, protože se jim vstřelit tři branky v jednom utkání podařilo v roce 2020, kdy se o slavnou trofej bojovalo v covidových bublinách.

„Roope je elitní hráč. Dokáže rozhodovat zápasy. Po tom, co se stalo Pavelskému byl celý tým trochu otřesen. My potřebujeme, aby naši nejlepší hráči šli příkladem a rozhodovali, a to právě dnes všichni udělali,“ chválil tým kouč DeBoer.

Kromě Hintze přepisoval klubovou historii i obránce Miro Heiskanen. Finský obránce posbíral při výhře 7:3 nad Minnesotou čtyři asistence a stanovil nový rekord v počtu asistencí v jednom zápase play off v dresu Dallasu. Třiadvacetiletý pilíř obrany Stars pochválil i Hintze: „Roope byl pro nás dnes hodně důležitým hráčem, odehrál skvělý zápas. Umí hrát opravdu dobře v jakékoliv herní situaci.“

Obě finská esa mají navíc v organizaci sídlící v Texasu jistou budoucnost. Miro Heiskanen má smlouvu až do sezony 2028-2029 v hodnotě 8,45 milionů dolarů. Roopemu Hintzovi vyprší kontrakt na 3,15 milionů dolarů letos, ale už má podepsán kontrakt další, který bude platný až do roku 2031, se stejnou výší platu jako u Heiskanena.

