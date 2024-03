První hattrick v premiérové sezóně. Cooley potvrzuje kvalitu

Logan Cooley do NHL vlétl ve velkém stylu. Devatenáctiletý mladík na sebe upoutal pozornost již před startem letošního ročníku, když v přípravě vytáhl krásnou individuální parádu. Nyní si v duelu proti rozjetému Nashvillu připsal první kariérní hattrick.

Šikovný centr se do organizace Arizony Coyotes dostal díky draftu v roce 2022, když šel jako třetí v pořadí za Slafkovským a Nemcem. Před draftem válel v americkém národním rozvojovém programu, po draftu se přesunul na Univerzitu v Minnesotě, kde zářil a dostal se do užší desítky kandidátů na Hobey Baker Memorial Award, která se každoročně uděluje nejlepšímu univerzitnímu hráči. Po tréninkovém kempu se měl do Minnesoty vrátit, chtěl bojovat o vítězství v národním šampionátu, nakonec bylo vše jinak a koncem července Cooley podepsal nováčkovský kontrakt.

V letošní sezóně předvádí spolehlivé výkony a zodpovědně plní roli druhého centra v týmu Arizony. Velkou jízdu předvedl americký mladík v posledním zápase, kdy Coyotes na svém ledě přivítali rozjetý Nashville. Predátoři před tímto duelem bodovali 18krát v řadě, naposledy vyšli ze zápasu bodově naprázdno 16. února. Nyní je zdolala poměrem 8:4 Arizona a velkou zásluhu na této výhře měl čtyřbodový Clayton Keller a nováček Cooley, který slavil svůj premiérový hattrick v NHL.

„Je to výjimečný okamžik,“ řekl bezprostředně po utkání Cooley. „Byla to dobrá týmová práce. Myslím, že jsme začali trochu pomaleji, ale pak jsme našli naši hru, hráli jsme správným způsobem, hráli jsme náš hokej, a to je výsledek, kterého dosáhneme, když to uděláme.“

Coyotes nezahájili zápas dobře, dvakrát skóroval Jason Zucker, se kterým si je Cooley v osobním životě poměrně blízko. „Rozhodně nebylo dobré to vidět," vzkázal Cooley o prvních dvou Zuckerových gólech. „Je to jen o tom být odolný a snažit se najít způsob, jak vyhrát. Víme, že byli na vlně a hrají opravdu dobrý hokej.“

Zároveň nováček v nejslavnější lize světa přiznává, že proti těm nejlepším celkům bývá mnohem větší motivace. „Vždycky je zábava hrát proti nejlepším hráčům v lize, proti nejlepším týmům. Myslím, že to v nás probudí to nejlepší. Mně osobně se líbí hrát proti opravdu dobrým klukům. Na takové zápasy se člověk víc nabudí a tenhle byl zábavný."

Americkému útočníkovi se v letošním ročníku opravdu daří, zatím naskočil do 73 zápasů, ve kterých posbíral 37 kanadských bodů. V týmové produktivitě se momentálně nachází na 7. pozici a neztrácí se ani mezi ostatními nováčky, kteří do NHL letos naskočili. Mezi mladíky mu v produktivitě patří 5. pozice, a to i přes to, že průměrně na ledě oproti svým soupeřům stráví méně času.

Chválu dostává i od trenéra Andrého Tourignyho: „Když je klidný, je to opravdu dobrý hráč. Jsem za něj rád, myslím, že jeho lajna odvádí opravdu dobrou práci.“

Další kanadské body může Logan Cooley posbírat již v sobotu večer, ve 23 hodin středoevropského času Coyotes přivítají na vlastním ledě newyorské Rangers.

Share on Google+