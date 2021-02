První kouč Seattlu? Zájem o angažmá vyjádřil držitel Jack Adams Award

Vstup Seattlu Kraken do NHL se kvapem blíží. Skládání organizace před rozšiřovacím draftem, který proběhne po skončení aktuálního zkráceného ročníku, tím pádem začíná pomalu finišovat. Jedním z otazníků, které zůstávají, je jméno trenéra, pod jehož vedením nový celek do nejslavnější ligy vstoupí. Mezi zájemce o pozici hlavního trenéra se nyní zařadil Bruce Boudreau, který vyjádřil touhu koučovat Seattle v rozhovoru pro The Athletic.

„Nejpodstatnější na této práci by bylo to, že by bylo skvělé začít úplně od nuly s čerstvým týmem a být budovatelem něčeho nového,“ uvedl ve zmíněném rozhovoru Boudreau.

Držitel Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra sezony 2007/08, což byl zároveň jeho premiérový ročník na pozici hlavního kouče týmu NHL, podotkl, že možnost trénovat zcela nové mužstvo už několikrát měl. Byť se jednalo o celky z nižších lokálních soutěží, věří, že zkušenosti, které s budováním týmů má, by mohly Seattlu jen prospět.

„Je to opravdu vzrušující,“ poznamenal k možnosti být u zrodu nové organizace. „Ačkoliv to bylo v nižších soutěžích, dostal jsem šanci být u založení týmů v Muskegonu a Mississippi. Stejnou šanci jsem dostal také s franšízou v Manchesteru v New Hampshiru.“

„Každá taková zkušenost byla zábavná a pro lidi v okolí to bylo vzrušující. Je to vzrušující proto, že se jedná o něco zcela nového,“ upozornil.

Boudreaua láká možnost trénovat Seattle i z toho důvodu, že věří v úspěšný start celé organizace. Podobný, jaký zažili Golden Knights z Vegas. Byť totiž z hlediska základní části je Boudreau velmi úspěšným trenérem, ještě nikdy se mu v play-off nepovedlo přejít brány prvního kola.

„Pokud vám někdo nabídne takovou práci, je to úžasná věc. I s ohledem na to, jaký úspěch měli ve Vegas. Není to jako například při rozšiřování v roce 1967. Tehdy jste věděli, že nebudete moc dobří a z ostatních týmů získáte slabší hráče. Způsob, jakým rozšiřování probíhá nyní, zajistí Seattlu začátek s velmi dobrým týmem,“ dodal Boudreau.

Vedení Seattlu s hledáním prvního trenéra ovšem příliš nespěchá. Očekává se, že k výběru dojde až po skončení probíhající sezony. Boudreau však svým vyjádřením dal jasně najevo, že by rád Krakeny do ligy uvedl.

Šestašedesátiletý kouč vedl v NHL Washington, Anaheim a Minnesotu. Během 13 sezon na pozici hlavního trenéra dovedl své výběry desetkrát do play-off. Jeho poslední angažmá skončilo loni předčasně, když s ním Minnesota rozvázala probíhající kontrakt.

