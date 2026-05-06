První na odstřel? Ani omylem! Nikam nechci, miluju to tu, vzkazuje Nylander

28. května 10:00David Zlomek
Útočník William Nylander dává najevo, kde vidí svou hokejovou budoucnost. Přestože Toronto Maple Leafs poprvé od roku 2016 nepostoupili do play-off, což vedlo k zemětřesení ve vedení klubu, švédský forvard chce zůstat. V nedávném videu fanouškům vzkázal, že jeho největším snem je vyhrát Stanley Cup právě v dresu Toronta.
Ve videu, které v pondělí zveřejnil na svém YouTube kanálu, Nylander promluvil o svém programu a touze pokračovat v Kanadě. „Nikam nechci jít. Miluju Toronto. Už tak dlouho je to můj domov a nic by mě neudělalo šťastnějším, než tady vyhrát,“ uvedl elitní útočník, kterému ze smlouvy zbývá ještě šest let a drží v rukou klauzuli o nevyměnitelnosti. „Doufám, že se ten sen jednoho dne splní.“
Maple Leafs mají za sebou zklamání. Absence ve vyřazovacích bojích stála místo generálního manažera Brada Trelivinga i hlavního trenéra Craiga Berubeho. Novým šéfem se stal John Chayka, po jehož boku se do organizace vrátil legendární Mats Sundin jako hlavní výkonný poradce. A právě spolupráce s krajanem Nylandera obrovsky láká.
„Mats ví, o čem je hraní v Torontu. Byl pro tento tým neuvěřitelným lídrem a úžasným kapitánem. To všechno teď klubu přinese, hodně nám pomůže,“ chválil ho Nylander. „Bavíme se pokaždé, když se vidíme. Jsem nadšený, že s ním teď budu komunikovat v nové roli, kdy je velkou součástí naší organizace a procesu, jak se dostat tam, kam chceme.“
Nylander, který v uplynulé sezoně ovládl týmovou produktivitu se 79 body, vyhlíží i letní tréninkový dril. Delší volno bere jako příležitost k lepší a komplexnější přípravě na další ročník, i když ho absence v bojích o pohár vnitřně sžírá. „Když sleduju play-off, hned mám chuť naskočit zpátky na led. Hned týden po konci naší sezony jsem si říkal, že je to strašné a chci hrát.“