První nákup po podpisu rekordní smlouvy? Carlsson sáhl po francouzské módě

5. srpna 18:30Tomáš Zatloukal
V příští sezoně bude tím nejlépe placeným hokejistou světa právě on. Leo Carlsson, hlavní eso Kačerů z Anaheimu. Vděčí za to do velké míry rafinovanému a zároveň provokativnímu kroku Letců z Philadelphie, Pro Carlssona nachystal neodolatelnou vábničku, 18 milionu dolarů ročně, přes 90 procent celkové sumy navíc vyplacených formou podpisových bonusů. GM Ducks Patu Verbeekovi nezbývalo než nabídku dorovnat (a zničit si vlastní strategii ohledně platového stropu). Jednadvacetiletý Švéd se náhle ocitl ještě pod větším drobnohledem než kdy dříve.
Ne že by k výrazným tvářím NHL nepatřil už dříve, teď je ovšem z Carlssona hokejová celebrita.
A Anaheim ho neschovává. Proč by taky, pro roli kluka z plakátu má výjimečně talentovaný borec má všechny předpoklady.
Čerstvě na sociálních sítích vybídl kalifornský klub machra číslo 91 k tomu, aby prozradil pár detailů ze svého soukromého života.
Fanoušci se tak mohli dozvědět, že nejoblíbenějším filmem rodáka z Karlstadu je oscarový snímek Temný rytíř z Nolanovy batmanovské ságy.
Nebo že jako "guilty pleasure" sleduje plytkou reality show Hotel Paradise.
Learn a bit more about Leo ???? pic.twitter.com/mLviy3afB8
— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) August 4, 2026
Zaujala i odpověď na otázku, co si jako první pořídil po podpisu onoho rekordního kontraktu, respektive "offer sheetu" z dílny Dannyho Briera, který Verbeek dorovnal.
Nejprve vypálil: "Auto." Pak ale ještě popřemýšlel a pověděl: "Asi to byly boty od Luise Vuittona."
Když měl vypíchnout na co má ještě talent, upřímně a lehce pobaveně prohodil, že nejspíš na nic. Snad jen s výjimkou ikonické střílečky Call of Duty.
A co jeho snová dovolenková destinace? Prý možná domov klokanů. Ne Ďolíček, ale Austrálie! A pokud vás zajímají i další Carlssonovy srdeční záležitosti, mrkněte na tohle krátké video.
A jistě, rozhodující budou výkony na ledě, každopádně máte fajn příležitost, jak poznat ofenzivní hvězdu Ducks, dvojku draftu z roku 2023, o něco víc.
Už jen kvůli tomu, že se o Carlssonovi bude hodně mluvit. Jeho jméno zná už i sváteční fanoušek...Kvůli kumštu i platu.