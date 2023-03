První oběť špatné sezony. Flyers vyhodili GM, zasakovat bude známé jméno

John Tortorella dle všeho špatnou sezonu Philadelphie přežije, nicméně organizace Flyers má za sebou jednu podstatnou změnu. Špatné výsledky z těchto i posledních sezon odnesl vyhazovem generální manažer Chuck Fletcher. Nahrazuje ho známé jméno.

Tohle byla Fletcherova pátá sezona, pod jeho vedením se Flyers dostali do play off pouze jednou.

„Dnes ráno jsme propustili Chucka Fletchera z funkce prezidenta a generálního manažera,“ stojí v prohlášení Flyers. „Jsme mu vděčni za jeho tvrdou práci a oddanost této organizaci a přejeme mu jen to nejlepší do budoucna. Chuck během svého působení ve své funkci čelil značným výzvám, včetně těch, které nemohl ovlivnit, ale dospěli jsme do bodu, kdy se musíme vydat jiným směrem a pod novým vedením hledět do budoucnosti.“

Načasování vyhazovu moc nesedí fanouškům, kteří se diví, že nepřišlo dříve. Jinými slovy, aby nový generální manažer mohl začít vykonávat svou funkci například už před uzávěrkou přestupů.

Fletcher, jenž dlouhé roky působil na stejné pozici v organizaci Minnesoty, je tak bez práce. Kdo naopak povýšil, to je Danny Briere.

Tedy borec, který v NHL zanechal obří stopu, ať už to bylo ve Phoenixu, Buffalu či právě Philadelphii, kde tento útočník odehrál šest sezon. V Phildelphii dělal už nějakou dobu asistenta, nyní přebírá kormidlo on sám.

Alespoň prozatím. Jak totiž Flyers oznámili, budou hledat vhodné kandidáty na pozici prezidenta a generálního manažera. Dokud k naplnění pozic nedojde, bude na nich sedět právě Briere.

„Danny Briere bude jako dočasný generální manažer dohlížet na hokejové operace," vysvětluje Dave Scott. „Pro tuto roli se ideálně hodí, protože v uplynulém roce působil jako asistent generálního manažera. Zajistí hladký přechod po Chuckově odchodu a bude podporovat tým a hlavního trenéra Johna Tortorellu po zbytek sezóny.“

