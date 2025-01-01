První obránce draftovaný Seattlem prodloužil o dva roky! Evanse čeká další krok

17. srpna 19:54Jakub Ťoupek
Poslední omezený volný hráč v organizaci Kraken je jedním z nejúspěšnějších hráčů draftovaných Seattlem, kdy byl vybrán ve druhém kole jako 35. v pořadí. V té době tak Ryker Evans překonal očekávání většiny odborníků, kteří předpokládali, že bude vybrán až později. Ale třiadvacetiletý Evans od té doby v organizaci raketově stoupal a v minulé sezóně si užil svou první kompletní sezónu v nejlepší hokejové lize světa. Nyní podepsal na další dva roky s platem 2,05 milionu ročně.
Evans se před dvěma lety prosadil do NHL, když odehrál prvních 36 zápasů. V nich prokázal svůj slibný potenciál na obou stranách kluziště, který předváděl již v sezóně 2022-23, kdy jako nováček zazářil v AHL. Během své kariéry si v juniorských ligách vysloužil pověst nedorostlého obránce, ale v pozdějších fázích své štace v kanadské juniorce dále rostl a fyzicky se vyvinul. S výškou 183 cm však stále patří mezi ty menší beky.
Jeho vzrůst mu však v jeho práci neškodí. V minulé sezóně předčil všechny obránce Krakenu ve statistice hitů a se 123 byl celkově třetí v týmu. Zároveň se s 106 blokovanými střelami umístil na třetím místě svého týmu. Díky tomu, že získal kontrolu nad svým tělem a díky intenzivnímu tréninku mimo sezónu nabral další svalovou hmotu, která mu nadále pomáhá. Mladý Kanaďan má nyní k dispozici více síly, která doplňuje jeho schopnosti. Od svého příchodu do NHL pravidelně nastupuje ve druhé obranné dvojici i v početních výhodách.
I když je Evans slibným obousměrným obráncem v kádru Seattlu, jeho jedinou nevýhodou je, že jim nenabízí nic jiného, než na co byli zvyklí. Kraken skončil minulou sezónu pouze s jedním obráncem, který zaznamenal více než 40 bodů. Evans může být solidním ofenzivním bekem, ale neočekává se, že by se dostal na hranici 60 nebo vůbec 50 bodů.
Přesto je již před Jamiem Oleksiakem, pokud jde o pozici v týmové hierarchii, a jeho místo v sestavě by nemělo být ovlivněno letním příchodem Ryana Lindgrena. Jeho čas na ledě se pravděpodobně bude rok od roku prodlužovat, zejména pokud Kraken začne postupně vyřazovat některé ze svých starších hráčů. Oleksiak, Montour i Larsson už mají přes 30 let a čeká je spíše sestup.
„Ryker udělal pozitivní krok vpřed ve své první kompletní sezóně v NHL,“ uvedl nový generální manažer Seattlu Jason Botterill. „Od svého přechodu mezi profesionály se rok od roku zlepšuje a jsme přesvědčeni, že v příští sezóně posune svou hru na další úroveň. Jsme rádi, že s ním máme podepsanou smlouvu.“
