První od Petra Sýkory. Smolař Perry prohrál čtvrté finále za pět let

Za život odehrál v play off 215 zápasů, což je jen tak mimochodem dvanáctá nejvyšší porce v historii NHL. Mnohem snáz u něj spočítáte sezóny, kdy do play off nezasáhl (2010, 12, 19), než kdy ho hrál. A že jich má za sebou v NHL už devatenáct.

Za posledních pět let bojoval o pohár v 95 utkáních. Čtyřikrát byl ve finále. Je to dost? Je to zatraceně dost! Bohužel je to málo ve světle faktu, že ani jednou nevyhrál.

Perry je přitom prvním hokejistou v dějinách ligy, který hrál finále za pět různých týmů!

Pro pořádek připomeňme, co asi každý ví. V roce 2007 získal Stanley Cup s Anaheimem. Ve dvaadvaceti letech to byl jeho druhý rok v NHL. S 15 body (6+9) byl za Ryanem Getzlafem (17) druhým nejproduktivnějším Kačerem v play off.

Od té doby bohužel usiluje o druhý prsten marně. V roce 2020 prohrál finále s Dallasem. V roce 2021 s Montrealem. V roce 2022 s Tampou Bay (poté co dvě sezóny předtím Tampa uspěla). V roce 2024 prohrál s Edmontonem. V roce 2023 mezitím vypadl s Tampou v prvním kole.

Je ceněný pro své zkušenosti a vůdcovství. Solidních 127 bodů (54+73) v play off je 53. nejlepší výkon všech dob. Je to třeba na úrovni Davida Krejčího (128). Bohužel, k vrcholu mu opakovaně chyběl jediný krok.

Seznam hráčů, kteří prohráli aspoň čtyři finále, je poměrně dlouhý, jenomže většinou se vztahuje k dobám Original Six, kdy hrálo ligu šest týmů. Matematická pravděpodobnost, že budete hrát finále, byla tehdy 33,3% (dva týmy z šesti). Dnes je 6%.

Posledním hráčem, který prohrál aspoň čtyři finálové série před Perrym, je Petr Sýkora. Brian Propp před ním jich prohrál dokonce pět. Sýkora aspoň chuť vítězství poznal, Propp nikoli. S Philadelphií v osmdesátých letech padl těsně pod vrcholem třikrát, poté ještě s Bostonem (1990) a Minnesotou (1991).

Na seznamu je i Gordie Howe, který prohrál s Detroitem finále dokonce sedmkrát, jenomže ho taky čtyřikrát vyhrál. Maurice Richard nezvládl poslední krok s Montrealem pětkrát; bolest překrývá osm triumfů. Jak již řečeno – jiná doba. Možností bylo dost.

Devětatřicetiletý Corey Perry je historicky prvním hráčem, který prohrál finále se čtyřmi různými týmy. To všechno ve vysoce konkurenční době s víc než třemi desítkami mužstev.





