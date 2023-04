První play off v kariéře? Eichel ukazuje, že je jako ryba ve vodě

Dlouho se načekal Jack Eichel na play off. Jako generační talent ho měl přinést do Buffala, to se ale nepovedlo. Stejně jako konec angažmá tam, který vyústil v přestup do Las Vegas. Tam se americký útočník konečně dočkal. A ukazuje, že to je styl hokeje přímo pro něj!

Eichel byl v základní části s 66 body v 67 zápasech nejproduktivnějším hráčem Golden Knights.

Nicméně zatímco v první části sezony nebyl zas tolik vidět, v play off se stává se rozdílovým hráčem. Svými výkony i produktivitou výrazně přispívá k tomu, že jeho tým vede v sérii 3:1 a ve čtvrtek bude moci rozhodnout o postupu ve své aréně.

„Začínáte chápat, o čem je play off,“ řekl k prvním zápasům. „V každém zápase je samozřejmě víc emocí a hodně se mění momentum. Jen to o zvládnutí emocí, pokračování ve své hře a držení se jí bez ohledu na to, co se děje. Vlastně je to celkem jednoduché.“

Pro Eichela to byl tak trochu rychlokurz.

V prvním utkání, které Golden Knights prohráli 1:5, prakticky nebyl vidět. Ve druhém utkání se zlepšil, vstřelil gól a byl při výhře 5:2 zodpovědnější v obraně. Ve třetím utkání Eichel dominoval, vstřelil dva góly v přesilovce a třemi body přispěl k vítězství 5:4 ve druhém prodloužení, které otočilo vývoj série.

Ve čtvrtém zápase se sice bodově neprosadil, byl však nejdominantnějším útočníkem na ledě, získal pro tým dvě přesilovky a představoval pro Jets velký problém. „Zaměřují se na něj,“ všiml si trenér Vegas Bruce Cassidy. „Takový je hokej v play off. Jsou kluci, na které se týmy zaměřují víc než na jiné.“

Eichel si to ale zjevně zatím velmi užívá. Jak by také ne, čekal na to pořádně dlouho.

„O takových chvílích jako dítě sníte,“ řekl Eichel. „Hrát v play off a hrát o něco. Je to o malých drobnostech, dobře se hýbat, splňovat maličkosti. V play off jsou to velmi důležité aspekty. Ono se vám to pak vrátí.“

