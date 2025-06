První podpis, první oběť: Dallas si pojistil Duchenea a obětoval Marchmenta

Dallas Stars si během jediného dne zajistili budoucnost ve své ofenzivě i posunuli řešení své napjaté finanční situace. Nejprve oznámili čtyřleté prodloužení smlouvy s útočníkem Mattem Duchenem, vzápětí pak vyměnili forvarda Masona Marchmenta do Seattle Kraken výměnou za volby ve třetím a čtvrtém kole draftu.

34letý centr podepsal kontrakt na 4,5 milionu dolarů ročně, což je dle expertů méně, než kolik by zřejmě inkasoval na otevřeném trhu. Podle analytiků mohl při zájmu několika klubů dosáhnout až na sedm milionů ročně, byť na kratší dobu. Smlouva zahrnuje také plnou klauzuli o nemožnosti výměny po první dvě sezony, v dalších dvou letech pak pětitýmový seznam schválených destinací.

„Jsme nadšení, že Matt zůstává s námi,“ uvedl GM Stars Jim Nill v tiskové zprávě. „Byl naším nejproduktivnějším hráčem uplynulé sezony a má neocenitelný vliv i mimo led. Jeho přínos do šatny i komunity je obrovský. Od začátku u nás funguje bez problémů.“

Duchene v sezoně 2024/25 nasbíral 82 bodů v 82 zápasech (30+52) a byl jediným hráčem Stars s průměrem bod na zápas. Navázal tím na předchozí ročník, kdy přišel jako volný hráč po vyplacení ze smlouvy v Nashvillu.

Jeho výhodná smlouva ale nestačí na to, aby Dallas dostal pod platový strop s kompletní soupiskou. Klub měl po podpisu Duchenea pouze 455 tisíc dolarů volných, a to se 17 hráči na soupisce. Výměna Marchmenta do Seattlu, která uvolnila 4,5 milionu dolarů, byla tedy nutným krokem. Kraken za něj obětovali volby ve 3. a 4. kole draftu.

Ani tak ale Stars nemají vyhráno. K sestavení dvacetičlenné soupisky potřebují minimálně 1,9 milionu prostoru, ideálně však více. Pokud se jim podaří zbavit se bez retence smluv obránců Matta Dumbu (3,75 mil.) a Ilyi Ljubuškina (3,25 mil.), mohli by se dostat až na zhruba 12 milionů volných dolarů – to už by znamenalo reálnou možnost přivést posily i mít rezervu pro sezonní přesuny.

Marchment v Dallasu zakončil tříleté angažmá, během něhož se etabloval jako důrazný křídelník schopný dosáhnout 20gólové hranice. V poslední sezoně sice nedosáhl na předchozí laťku, ale pro Seattle jde o vítané posílení důrazu i střelby, s nimiž měl tým v minulé sezoně problémy. Generální manažer Jason Botterill jeho přínos ocenil slovy: „Mason má unikátní kombinaci síly a šikovnosti. Umí se prosazovat v rozích i před brankou. Takové typy hráčů potřebujeme přidat.“

Kam se ale Marchment v zaplněném kádru Kraken přesně zařadí, zatím není jasné. Klub má v současné chvíli pod smlouvou řadu křídelníků – včetně Jareda McCanna, Jordana Eberleho, Andreho Burakovského nebo Eeliho Tolvanena.

Dallas má před sebou zřejmě další pohyby. Jamie Benn, Evgenii Dadonov i Mikael Granlund jsou bez smlouvy a otázka zní, koho si Stars mohou ještě dovolit podepsat. V každém případě ale mají jistotu, že Duchene, jeden z klíčových tahounů, zůstává v sestavě.

