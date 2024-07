První šumy začínají. Draisaitl chce osmiletý kontrakt, zní z Kanady

Pro fanoušky Edmontonu Oilers se objevila zajímavá zpráva o jednání o prodloužení smlouvy s Leonem Draisaitlem. Tamní média původně spekulovala o možné čtyřleté smlouvě. Vše je ale trochu jinak!

Tuto zprávu přinesl Bob Stauffer. Fanoušci prý nemají být překvapeni, pokud Leon Draisaitl bude chtít s Edmontonem uzavřít novou smlouvu na osm let.

Stauffer hovořil s jedním z Draisaitlových agentů Mikem Liutem, který se bude o vyjednávání starat spolu s Andym Scottem. „Když si dá dohromady vše, co nyní slyšel, vidí Stauffer jako nejpravděpodobnější scénář osmiletou smlouvu,“ píše Edmonton Journal.

„Bude to sedmiletá nebo osmiletá smlouva,“ řekl ve svém rozhlasovém pořadu Oilers Now. „Reálně to bude pravděpodobně osmiletá smlouva. Realita je taková, že pro organizaci, pro její úspěch, jsou dvě nejdůležitější věci, které musí v příštích dvou letech udělat, prodloužení smlouvy s Draisaitlem a Connorem McDavidem.“

Novinář dále naznačil, že Draisaitl usiloval o osmiletou smlouvu ještě před zahájením jednání. Jeho slova zněla, že Leon nehledá smlouvu, jakou má Auston Matthews, který podepsal na čtyři roky.

Němec prý plánuje i menší ústupek. Draisaitl je otevřený slevě na platu, ale pouze v případě, že totéž udělají i další klíčoví hráči týmu.

Jak se uvádí v příspěvku, Draisaitlova láska k Edmontonu je dobře zdokumentovaná a on pevně věří, že Oilers mohou vyhrát několik Stanley Cupů, pokud budou klíčpví hráči týmu ochotni přinést finanční oběti.

V nedávných diskusích vyšlo najevo, že nejen Draisaitl, ale také Connor McDavid a Evan Bouchard vyjádřili ochotu brát méně peněz, aby pomohli organizaci vybudovat tým, který bude vyhrávat šampionáty. Pokud je to pravda, má nový GM Stan Bowman těžkou část práce za sebou.

