První testy. Vidíme ho do první nebo druhé pětky, těší se na Mrtku v Buffalu

Před rokem ho čekalo těžké rozhodnutí. Tak jako řada jiných Čechů se rozhodl opustit zemi, přestože už dostal možnost nastupovat v Extralize, a odešel do USA. Tady strávil rok v juniorské Western Hockey League a stal jedním z nejlepších pravorukých obránců soutěže.

Zpočátku ho limitoval jazyk, po roce už ale mluví slušně. „Zodpovědně jsem se na to připravoval,“ řekl k přechodu do Severní Ameriky, „ale angličtina pro mě ze začátku byla náročná. Doma jsem jí měl, ale po příletu jsem skoro nerozuměl. Moc jsem nemluvil. Za rok se to poslechem hodně zlepšilo.“

Buffalo ho vzalo jako celkovou devítku a ihned si jej s ostatními nováčky zkouší v rozvojovém kempu. Ty jsou vždycky na programu těsně po skončení sezóny. Otrkat, poznat organizaci v době, kdy tam není takový frmol jako v běžné sezóně.

„Těžký den. Dělali jsme nějaké testy a byla to zábava. Udělám všechno pro to, abych uspěl,“ říká skoro dvoumetrový čahoun z Havlíčkova Brodu pro klubové zdroje.

Na zkušenost z Třince nežehrá, naopak si pochvaloval možnost nastupovat v mužstvu, které v posledních letech vyhrálo tolik titulů. „Skvělí hráči na úrovni NHL. Dalo mi to hodně. Využil jsem ty zkušenosti v juniorské lize,“ řekl novinářům.

Fakt, že byl tažen v první desítce, nebere jako tlak na svou osobu. Chce ho spíš proměnit v motivaci ukázat, že si tak vysokou volbu zaslouží. Buffalo původně zvažovalo možnost tuto volbu vyměnit, údajně se jim nezdálo, že je v první desítce dost kvalitní nabídka, ale nakonec si „pick“ ponechalo.

Mrtka by měl uspokojit poptávku Sabres po pravorukém obránci. Líbí se jim jeho obousměrná hra, fyzický projev i schopnost správně se rozhodovat pod tlakem.

„Na mladé kluky nespěcháme, potřebují čas,“ slíbil generální manažer Kevyn Adams. „Vždycky tak nějak cítím, že nám naznačí, až budou připraveni a my jim uděláme místo. Když to bude rychle, tím lépe. Může to trvat dva, tři roky, to nikdy nevíte...“

„Vidíme ho do první nebo druhé pětky, ať už to přijde kdykoli,“ věří Adams.

