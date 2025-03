První v dějinách! Kadri je calgarskou jiskrou naděje, i díky historickému majstrštyku

Rozhodnout prodloužení? Klobouk dolů, hodnotný výkon. Zmáknout to dva zápasy po sobě? Mimořádná záležitost, v případě hokejistů Calgary Flames zcela jedinečná. O premiérový zápis tohoto druhu do klubové kroniky se postaral Nazem Kadri, technicky náramně vybavený hokejista, který už mnohokrát ukázal, že když jde o hodně, umí zazářit. A ano, také dříve ve chvílích, kdy se lámala sezona, opakovaně vyfasoval suspendaci, patrně kvůli přemotivovanosti. To už je ale minulost.

Kadri?

To díky němu ještě nevyhasly naděje Plamenů na postup do play-off (jsou na 10. místě, čtyři body za St. Louis Blues, ale se třemi partiemi k dobru). Vždyť za posledních 11 zápasů bral 11 bodů, hned osmkrát (!) skóroval.

Třešnička na dortu?

Rovnou dvě.

Ony branky v prodloužení, kterými zajistil pro Flames tuze cenné extra body do tabulky Západní konference. Ta nejčerstvější trefa, která přišla po efektním blafáku proti Krakenům ze Seattlu, byla zároveň Kadriho třístým gólem v NHL.

"Led už nebyl v nejlepší kondici a lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem neměl obavy, jak můj manévr dopadne. Bál jsem se, že tu kličku nebudu schopný dotáhnout do konce. Naštěstí to vyšlo a my máme bod navíc," povídal spokojeně.

KADRI IS SO CLUTCH!!! ????



HIS 300TH CAREER GOAL SECURES THE W IN OT FOR CALGARY. ????



(????: @Sportsnet)pic.twitter.com/tGDHXvKJfT — theScore (@theScore) March 26, 2025

Aktuálně zkušený forvard táhne sérii čtyř mačů, ve kterých se pokaždé zapsal mezi střelce (5+1). Objevíte i narážky na to, že se jeho parádní forma překrývá s právě probíhajícím ramadanem. Kadri je první muslim, co vyhrál Stanley Cup.

Ať už na tom něco je, nebo ne, čtyřiatřicetiletý Kanaďan válí. A to v období, kdy ho Calgary nejvíce potřebuje. Svými výkony pomáhá otáčet zápasy, kádr pod vedením kouče Ryana Husky už slavil čtyři úspěšné obraty za sebou.

"Pokaždé jsme věřili, vyrovnáme," popsal Kadri náladu v kabině.

Jeho role během čtyř vítězství v řadě?

Proti newyorským Rangers vzpouru Plamenů nastartoval svým přesným zásahem, poté asistoval u vítězného gólu.

S New Jersey Devils pečetil triumf ranou do prázdné, Islanders skolil v prodloužení a v případě Seattlu nejprve zažehl gólem obrat, který pak završil opět během "bonusové pětiminutovky."

"Musíte být trpěliví a počkat si na svou chvíli. Zkrátka buďte připraveni udeřit, jakmile se naskytne příležitost," má jasno.

Stěží někdy vymaže ze své kariéry zkraty v kritických momentech. Ale může je zanést pořádnou vrstvou prachu, pokud se jim v budoucnu vyhne. A naopak má volné ruce pro to, aby ještě umocnil pověst borce, který v zásadních okamžicích vyniká.

.V zámoří se hráčům s tímto kumštem říká "Clutch." Kadri je, minimálně v druhé polovině března 2025, slovníkovou definicí tohoto výrazu.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+