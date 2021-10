První vlaštovka! Zadina má životní šanci, stane se detroitskou kometou?

Z voleje práskl do puku a rozvlnil síť za Jaroslavem Halákem. Gól! Náramnou trefou pomohl Filip Zadina k premiérové detroitské výhře. "Vytvářeli jsme šance jeden pro druhého, makali jsme celý zápas, skvěle zachytal Thomas Greiss. Moje branka? Vítězství je důležitější," povídal pak na tiskové konferenci v černé kšiltovce s okřídleným kolem. A vrátil se také k třaskavému momentu, po kterém zahodil rukavice i Filip Hronek.

Co se stalo?

Conor Garland trefil ve třetí třetině Zadinu do hlavy. U krátkého mantinelu, zády, ramenem. Nebezpečný zákrok neušel pozornosti rozhodčích. Nejprve chtěli útočníka vancouverských Canucks poslat do sprch, nakonec se rozhodli pro dvouminutový trest.

Pardubického odchovance se okamžitě zastali spoluhráči, mezi nimi také krajan Hronek. Zadina musel otřesený do kabiny, mač ale dohrál. Novinářům pak nakvašeně vyprávěl, jak se vše seběhlo a proč Garland sáhl po zákeřném manévru.

"Natahoval jsem se po puku a najednou jsem dostal pecku. Vlastně mě to u hráče, co je vzrůstem trpaslík, ani nepřekvapuje. Asi není dost silný, aby se mnou u hrazení svedl férový souboj. Byl to stupidní hit," sypal ze sebe jednadvacetiletý borec.

Možná si udělal nepřítele, ale to není jediný závěr z napínavého zápasu. Tím druhým je Zadinův gól. Snad posel lepších zítřků, první vlaštovka. I díky zranění dalšího Čecha Jakuba Vrány má Zadina prostor ukázat, jak se herně posunul a že patří do "top six".

Zadinovi běží poslední rok nováčkovského kontraktu a je na čase, aby předvedl, že Detroit nešlápl vedle, když z něj udělal celkovou šestku draftu. Chce to góly, body i kvalitní hru bez kotouče. "V tomto směru udělal velký skok dopředu," všímal si už na jaře kouč Jeff Blashill.

Střelec, co loni okouzlil extraligový Třinec, momentálně nastupuje v druhé brázdě (vedle Piuse Sutera a Adama Erneho). Je členem jednoho z přesilovkových komand. Na ledě dře, snaží se hrát do těla, bojovat o každý puk. Za dvě partie má gól a asistenci.

Stále ale nejde mluvit o tom, že jeho kariéra letí strmě vzhůru. Potřeboval by víc střílet, tři vypálené puky jsou na hokejistu, co se odmala profiluje jako kanonýr, za dva večery zoufale málo. Přidej, ber to častěji na sebe, chtělo by se zakřičet.

Uznávaný web The Athletic nedávno zařadil Zadinu mezi desítku plejerů, co by mohli být kometami této sezony. On sám ví, o co se hraje. Okolnosti mu přály a je teď jen na něm, aby se konečně rozzářil. A napodobil třeba jen o půl roku staršího Martina Nečase.

Čerstvý zářez na pažbě mu pomůže, možná se díky němu "Fil" osmělí k častější střelbě. Red Wings o jednoho snajpra vinou zranění přišli, teď doufají, že další se právě probudil a bude kosit soupeře pravidelně. Velké oči? Těžko klást dlouho piplanému talentu nízké cíle.

"Měl by herně růst," věří mu třeba Max Bultman z The Athletic. "Pořád jde o nadaného střelce." Teď jen ten um prodat. Ať si fanoušci zvyknou, že na pravém kruhu je při přesilovce "Zadinovo" a ať co nejčastěji tleskají jeho pumelici zápěstím i golfáku.

