První výhra díky sedmi gólům? Takhle to v plánech nebylo, uznali Jets

Vědělo se, že série mezi Winnipegem a Coloradem by mohla sklouznout do skvělé ofenzivní podívané. Ale to, že v prvním zápase padne třináct branek, čekal málokdo. A sami zúčastnění už vůbec ne!

„To byl zápas! Byli jsme na stejné horské dráze jako všichni ostatní. Bláznivé," řekl obránce Winnipegu Jets Brenden Dillon. "Myslím, že jsme dokázali, že umíme dávat taky góly, ale wow, takhle my nehráváme.“

To rozhodně. Jets nevypadali jako špičkový defenzivní tým, jakým byli v základní části. Podobali se spíše Coloradu, které mělo nejlepší ofenzivu.

Alespoň tentokrát však Winnipeg porazil Colorado jeho vlastní medicínou, a jakkoli to bylo šílené a jakkoli se Jets nelíbilo, berou to a jdou dál.

"Nikdy si nebudeme stěžovat na vítězství, zvlášť v play off. Jsme velmi rádi, že jsme výhru získali, a chápeme, že jsou oblasti, ve kterých se budeme muset zlepšit, a to uděláme. Jsou věci, které dáme dohromady," řekl trenér Winnipegu Rick Bowness. "Nebylo to přesně tak, jak jsme plánovali, ale nedá se nic dělat.“

Connor Hellebuyck nakonec dovolil šest gólů ze 46 střel, což je překvapivě velké číslo pro brankáře Jets, který míří pro Vezinovu trofej. "Žádný z těch gólů nebyl jeho,“ řekl ale jasně Bowness.

"Některé z nich poskakovaly všude možně, některé jsme jim prostě darovali. Žádný z gólů na něj ale nesvádíte. Mohlo to být horší. Vážně," dodal.

Možná šlo také o to, že Jets se nechali strhnout atmosférou. Tradiční winnipežská bílá tma se naplno projevila jak před arénou, tak i v ní, což mělo za následek bouřlivé publikum, což se na hráčích podepsalo.

"Trenér za takovou výhru asi úplně chválit nebude," řekl se smíchem kapitán Jets Adam Lowry. "Měli skvělý začátek. Možná jsme byli trochu nervózní. Byli jsme nadšení, že vidíme takové publikum.“

Zapomínat by se ale nemělo ani na Colorado. Dvě z branek sice přišly těsně před koncem, nicméně byl to taktéž parádní výkon.

"Je to tým, o kterém se v podstatě celou sezonu mluví jako o favoritovi na Stanley Cup. Mají jednoho z nejlepších hráčů na světě, spoustu superhvězd. Je to dobrý tým," ví dobře Dillon. "Ale jsme si jisti šířkou našeho týmu. Jsme si jistí tím, jak dokážeme bránit. Víme, že můžeme být v určitých oblastech mnohem lepší, ale jsme rádi, že dokážeme získat i takové vítězství."

