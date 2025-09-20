První z očistěných hráčů zpět v NHL? Carolina koketuje s McLeodem

20. září 14:00Jakub Ťoupek
Michael McLeod je jedním z pěti hokejistů, členů kanadského juniorského národního týmu z roku 2018, kteří byli obviněni ze sexuálního napadení v roce 2018. NHL je nedávno znovu přijala a oznámila, že mohou podepsat smlouvu s týmy již 15. října. Liga však také všech pět hráčů suspendovala do 1. prosince a hráči nebudou moci trénovat s týmem až do 15. listopadu.
McLeod, který byl v draftu roku 2016 vybrán jako celkově dvanáctý, strávil šest sezón v týmu New Jersey Devils, než se v lednu 2024 po obviněních odsunul do ústraní. V 287 zápasech své kariéry zaznamenal kanadský útočník celkem 29 gólů a 56 asistencí. Nyní však oznámil, že se do organizace z Newarku nevrátí a bude si hledat nové angažmá, stejný postoj má k situaci i New Jersey.
Možnost podpisu s McLeodem podle zámořských zdrojů zkoumá Carolina Hurricanes, která se kromě něj vyptávala i na situaci Cartera Harta, kterého ale angažmá u Canes neláká. Oficiálně však žádné stanovisko nepadlo, zdroje blízké organizaci hlásí jasný zájem.
Otázkou pro Hurricanes je, zda McLeod, který více než rok nehrál žádný zápas NHL, může mít v této sezóně nějaký vliv. Vzhledem k tomu, že Sebastian Aho, Jesperi Kotkaniemi a Jordan Staal již mají své místo ve středu útoku jasné, McLeod by musel hrát ve čtvrté útočné formaci nebo se přesunout na křídlo.
Reakce na sociálních sítích byly velmi silné. Mnoho fanoušků se shodovalo v názoru, že pokud Canes podepíšou smlouvu s McLeodem, překročí tím červenou čáru a přestanou tým podporovat. Mnoho fanoušků také potvrdilo, že se snaží s týmem spojit všemi možnými způsoby, včetně telefonních čísel a e-mailových adres, aby dali jasně najevo, že tento podpis nepodporují.
Vzhledem k tomu, že McLeod nemůže být oficiálně podepsán až do 15. října, je také otázkou, zda se Canes k této skutečnosti vůbec vyjádří, hlavně proto, že pokud nemůže být podepsán, nelze se k hráči vyjadřovat. Tým to možná využije k odvedení pozornosti během tréninkového kempu.
Z praktického hlediska to také nedává moc smysl, protože velká část soupisky je momentálně plná, což potvrzuje i fakt, že nikomu nenabídnuli PTO. Pouze Bradly Nadeau má reálnou šanci dostat se do týmu z hráčů mimo hlavní soupisku. Je tak velmi nepravděpodobné, že by se McLeod v případě podpisu smlouvy okamžitě připojil k hlavnímu týmu.
Jeho jedinou profesionální zkušeností od obvinění byla sezóna 2024/25 v KHL. Tam odehrál pouze 44 zápasů, vstřelil 7 gólů a zaznamenal 20 asistencí. V nejlepším případě by byl dalším hráčem v AHL, u kterého by se očekával návrat mezi ty nejlepší.
Ať tak či onak, bude zajímavé sledovat, zda rozruch kolem Canes bude pokračovat, protože fanoušci mají možnost dát vedení klubu vědět před 15. říjnem. Je možné, že klub to nechá být a nikdy se k tomu nevyjádří.
