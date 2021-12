První zápas, hned největší favorit! TOP 5 hvězd Kanady budí respekt

EDMONTON – Znovu na domácí půdě, znovu se sestavou nabitou budoucími hvězdami. Českou dvacítku čeká v prvním zápase MSJ Kanada, největší favorit turnaje, který v Edmontonu představí velmi silný výběr. Tady je TOP 5 hvězd javorových listů!

Connor Bedard (Ú, 16 let)

Tenhle teprve šestnáctiletý útočník bývá označován za největší kanadský talent od Connora McDavida. Právě na něj (či Gretzkyho s Crosbym) svým startem na MSJ naváže – je totiž teprve sedmým Kanaďanem, který si zahraje na dvacítkách už v 16 letech. Svoje umění předvedl na jarním MS do 18 let, na němž s 14 body v sedmi zápasech dovedl Kanadu ke zlatu. A ve čtvrtfinále pěti body řídil debakl Česka 10:3.

Letošní sezona: Regina (WHL), 24 zápasů, 14+10

Owen Power (O, 19 let)

Jednička posledního draftu na loňských dvacítkách nakonec nehrála, na květnovém MS v Lotyšsku už však s Kanadou získala zlato. Nedlouho poté Powera draftovalo Buffalo, za které však zatím nenastoupil. Talentovaný obránce se totiž rozhodl zůstat na Univerzitě v Michiganu, v jejímž dresu sbírá přes bod na zápas.

Letošní sezona: Univ. of Michigan (NCAA), 18 zápasů, 3+20

Shane Wright (Ú, 17 let)

Pravděpodobná jednička příštího draftu. Podobně jako Bedard, tak i Wright byl na MS do 18 let k nezastavení. Nasbíral stejně bodů, přestože odehrál o dva zápasy méně. Sedmnáctiletý centr bývá přirovnáván ke Crosbymu, zejména díky své poctivé hře dozadu a výborné střele. Letošní sezona mu ale zatím nevychází úplně podle očekávání – ve 22 zápasech si připsal „jen“ 30 bodů.

Letošní sezona: Kingston (OHL), 22 zápasů, 11+19

Mason McTavish (Ú, 18 let)

Urostlý střelec je jedním z mála Kanaďanů, kteří už nakoukli do NHL. Konkrétně do devíti zápasů v dresu Anaheimu, který ho v červenci draftoval ze třetího místa. Na mistrovství se však McTavish rozehrával v juniorské OHL, kde ve čtyřech zápasech nastřílel pět gólů. A formu si přenesl i do přípravného duelu proti Rusku, který Kanada vyhrála především díky jeho třem bodům.

Letošní sezona: Anaheim (NHL), 9 zápasů, 2+1, San Diego (AHL), 3 zápasy, 1+1 a Peterborough (OHL), 4 zápasy, 5+0

Cole Perfetti (Ú, 19 let)

Desítka předposledního draftu má za sebou první dva zápasy za Winnipeg, jinak ale působí na farmě v AHL. Perfetti si na MSJ zahrál už loni a se šesti body v sedmi zápasech byl vidět. Letos jeho role bude ještě větší a mohl by patřit k nejproduktivnějším hokejistům turnaje. Jeho sílu si uvědomuje i trenér Čechů Karel Mlejnek, který ho označil za jednu z největších hrozeb Kanady, zejména v přesilovkách.

Letošní sezona: Manitoba (AHL), 15 zápasů, 6+9 a Winnipeg (NHL), 2 zápasy, 0+0

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+