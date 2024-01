První zápas, první výhra. Byl jsem hodně nervózní, přiznal Roy

Patrick Roy za sebou má hektické dny. Velmi rychle se stal novým trenérem trápících se New York Islanders, a tak se musel hned rozkoukat. Klid do další práce mu rozhodně dodá první vítězství, které si jeho parta připsala na domácím ledě proti Dallasu.

Roy sice nestál na lavičce NHL poprvé, nicméně i tak se jednalo o vypjaté chvilky. Vždyť šlo o první utkání v roli trenéra od dubna 2016. "Byl jsem hodně nervózní, nebudu lhát," přiznal Roy. "Vždycky chcete první zápas vyhrát."

Roy o své nervozitě mluvil před zápasem i s hráči. "Dal nám najevo, že je jen člověk, a řekl nám, že je trochu nervózní. Já byl koneckonců taky taky," řekl centr Mathew Barzal. "Bylo příjemné to od něj slyšet."

Jakmile však zápas začal, nebylo na Royovi nic znát. Byl od začátku výrazný. Křičel, tleskal, dával pokyny. „Byl skvělý,“ dodal Bo Horvat. „Šel do toho naplno. Celý zápas hrál s námi. Má tolik vášně a lásky ke hře. Prostě byl slyšet."

Takový už Roy je, tedy hlasitý, energický a emotivní. Takový byl jako hráč a snaží se být i jako trenér, ale i on věděl, že se musí po první třetině zklidnit, protože si uvědomoval, že někdy je toho moc.

"Myslím, že v určitém okamžiku musím nechat hráče hrát a být sám sebou, a o to jsem se snažil," řekl Roy. "Jsou chvíle, kdy chcete ukázat intenzitu a ukázat ji hráčům, ale oni vědí, že jsem tady, abych vyhrál, a vědí, že tu pro ně budu. To je velmi důležité."

"Jazyk, kterým mluvil, byl trochu jiný a nový, než jsme možná zvyklí," řekl Barzal. Ten to myslel trochu obrazně, primárně šlo o nový styl hry, který Roy ordinuje. „Jeho filozofií je držení puku, větší agresivita po celém ledě.“

Výkon měl ale od ideálu daleko. Islanders povolili hned 42 střel na branku a jako již tradičně spoléhali na gólmana Ilju Sorokina.

Výhra ale přišla, což bylo to nejdůležitější. V prodloužení rozhodl Bo Horvat a na Royovi bylo vidět, jak moc je rád a jak velký kámen ze srdce mu spadnul. I proto, že svou druhou šanci za střídačkou NHL nehodlá brát jako samozřejmost.

"Miluju to," řekl Roy. "Bylo by snadné zůstat doma, hrát golf a užívat si života, ale díky tomuhle mám pocit, že žiju, a opravdu si to užívám."

Share on Google+