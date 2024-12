První zápas v NHL od dubna 2023. Torontu pomohl k výhře nad Buffalem brankář Murray

Brankář Matt Murray naskočil v noci na sobotu do prvního utkání v NHL od dubna 2023. A byl to návrat vítězný! Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který má za sebou oboustrannou operaci kyčle, pomohl Torontu k vítězství 6:3 nad Buffalem, když se mu povedlo pochytat 24 z 27 střel Sabres.

Třicetiletý brankář, jenž v létě podepsal s Maple Leafs jednoletou smlouvu na 875 tisíc dolarů, má za sebou skutečně náročné období. Na podzim 2023 musel podstoupit náročnou operaci kyčle, po které měl scházet osm měsíců. Tato predikce se vyplnila a Murray se skutečně vrátil až ke konci sezony. Nakonec stihl naskočit alespoň do pár zápasů v AHL.

Jak se ale dalo předpokládat, jeho výkony u Marlies odpovídaly tomu, že v podstatě celý ročník 2023/24 promarodil. Ve třech zápasech inkasoval v průměru čtyři góly na zápas a úspěšnost zákroků měl pod 85 %.

Toronto to ale s vítězem Stanley Cupu z let 2016 a 2017, kdy chytal za Pittsburgh, nevzdalo. V létě s ním podepsalo zmíněnou smlouvu a nechalo ho dál chytat na farmě v AHL. Jeho výkony byly diametrálně odlišné, v osmi zápasech zapsal průměr 1,85 gólu na utkání a úspěšnost 93,1 %.

Jelikož třiadvacetiletý Dennis Hildeby nepředváděl zrovna stabilní výkony a aktuální jednička Toronta Anthony Stolarz je na marodce, vysloužil si Murray pozvánku zpět k hlavnímu týmu. A poprvé po 20 měsících si zachytal v utkání NHL.

„Na farmě hrál dobře, tak nás napadlo, že bychom ho přivedli sem a dnes večer ho zapojili,“ řekl trenér Craig Berube o Murraym před pátečním zápasem proti Buffalu. „Je to veterán, který už má něco za sebou. Posledních pár let se potýkal se zraněními, ale už je zase zdravý,“ potěšilo ho.

Připomněl tím, že oboustranná operace kyčle nebyla jedinou zdravotní obtíží, které tento brankář musel čelit. V NHL kvůli tomu zatím odchytal pouze 273 zápasů a dalších 51 přidal v play-off. Jeho touha chytat však nad zraněními opět jednou zvítězila.

„Je to oddaný člověk. Vyhrál dva Stanley Cupy a zkusil toho už hodně. Ale chce hrát dál a ještě je toho dost, co může nabídnout. Jen to bude chtít hodně tvrdé práce,“ dodal kouč.

A jaká byla jeho premiéra v lize po dlouhých dvaceti měsících? Nic snadného, hráči Buffala mu to neulehčili. Potvrdili, že ofenzivu úplně špatnou nemají, jen ta obrana jim dělala v souboji s Torontem starosti. V posledních týdnech navíc nejsou schopni při dobré obraně využít útoku a naopak, proto sbírají pouze porážky. Comeback to tak byl pro Murrayho vítězný s 24 úspěšnými zákroky.

„Byl to náročný den plný emocí,“ řekl Murray. „Snažil jsem se je většinou udržet na uzdě, protože byl před námi zápas. Ale dokázal jsem si tam při rozcvičce a během hymny udělat chvilku a tak nějak se rozhlédnout kolem sebe a ocenit tu dlouhou cestu, která to byla, a myslet na všechny lidi, kteří mi pomohli se sem zpátky dostat,“ vyprávěl.

„Pak už jsem se jen snažil ponořit do hry. A naštěstí tým hrál dnes večer přede mnou skvěle. Takže jsem super šťastný, že jsem vychytal vyhru,“ dodal s úsměvem.

Share on Google+