Prý je jasno! Dallas udrží ofenzivní hvězdu, Robertson prodlouží

31. května 13:00David Zlomek
Šestadvacetiletý křídelník Jason Robertson podle zámořských zdrojů neopustí Dallas Stars. Přestože napjatá situace pod platovým stropem texaského klubu vyvolala během sezony spekulace o možném trejdu, reportérka ESPN Emily Kaplanová i hokejový insider Elliotte Friedman potvrdili, že obě strany spějí k podpisu nového dlouhodobého kontraktu.
Robertsonovi po uplynulé sezoně 2025/2026 vypršela čtyřletá smlouva s průměrným ročním příjmem 7,75 milionu dolarů. Aktuálně má status chráněného volného hráče (RFA) s právem přihlásit se k nezávislé arbitráži.
Generální manažer Jim Nill operuje s volným prostorem pod platovým stropem ve výši pouze 11,03 milionu dolarů. Tržní hodnota Robertsona se však podle analytiků pohybuje nad hranicí 12 milionů dolarů ročně, přičemž jako hlavní srovnávací kontrakt slouží nedávný podpis Mikka Rantanena.
Očekává se, že platové parametry nové smlouvy se budou pohybovat v rozmezí mezi kontraktem Thomase Harleyho a zmíněným Rantanenem.
Aby Dallas mohl novou smlouvu zaregistrovat a zároveň zkompletovat zbytek soupisky pro tréninkový kemp, bude muset vedení uvolnit finance výměnou některých stávajících hráčů.
Nedostatek prostoru pod platovým stropem dříve vedl k úvahám, že by Stars mohli Robertsona vyměnit do organizace s dostatkem volných financí (např. Washington Capitals). Elliotte Friedman tyto zvěsti vyvrátil s tím, že ani jedna strana o rozchod nestojí.
Generální manažer Jim Nill veřejně označil podpis Robertsona za svou absolutní prioritu pro toto léto a uvedl, že chce, aby americký útočník strávil v Dallasu zbytek své kariéry.