Pryč z podprůměru! Zitovy kroky nastartovaly nejúspěšnější éru Floridy. Bude mít happy end?

Florida Panthers dvakrát v řadě ve finále Stanley Cupu? Ještě pár let nazpět by si mnozí fanoušci i odborníci klepali na čelo. Panteři více než dvacet let patřili mezi největší otloukánky NHL, ale to vše je teď minulost. Strůjcem silného a perfektně fungujícího týmu, který podruhé za sebou vyhrál Východní konferenci, není nikdo jiný než generální manažer Bill Zito.

Na mapě nejlepší hokejové ligy světa je Florida od roku 1993. Po dvou neúčastech v play-off se už ve své třetí sezoně dostala až do finále, ve kterém však jednoznačně 0:4 na zápasy nestačila na Colorado. Po následném vypadnutí v prvním kole přišlo, kulantně řečeno, velmi hluché období.

Od sezony 1997/1998 do ročníku 2018/2019 se Panteři dostali do play-off jen třikrát. Nepomohla ani celá řada skvělých individualit. Fanoušci si jistě vzpomenou, jak dres s ikonickým panterem na hrudi oblékali Pavel Bure, Olli Jokinen, Roberto Luongo nebo později i Jaromír Jágr.

V covidovém roce 2020 se Florida dostala po dlouhé době do play-off jen díky rozšířenému vyřazovacímu systému, v rámci kterého se hrály kvalifikační série. Panthers ale s Islanders padli.

Po konci sezony, přesněji 2. září 2020, byl jmenován novým šéfem sportovního úseku Panthers Bill Zito, dříve asistent generálního manažera v Columbusu nebo GM farmářského týmu Cleveland Monsters.

Zhruba měsíc po svém nástupu do funkce se Zito poprvé ukázal, když na draftu sáhl po finském talentu Antonu Lundellovi, který v letošním play-off patří mezi klíčové útočníky týmu.

Když se do událostí roku 2020 ponoříme hlouběji, je nutné zdůraznit, že Zito v jednoduché situaci rozhodně nebyl. Přestože brankář Sergej Bobrovskij nikterak nepropadal, z platového stropu dodnes sosá 10 milionů dolarů ročně, což je na gólmana obrovská suma. Zito nutně potřeboval seskupit fungující tým vedle Aarona Ekblada či Aleksandera Barkova, kteří v NHL už sice dostatečně ostřílení byli, zkušeností s play-off měli ovšem minimum.

Zito tak z listiny volných hráčů podepsal Alexandera Wennberga, Vinnieho Hinostrozu, Ryana Lomberga, Radko Gudase a Cartera Verhaegheho. Přestože v současném kádru Floridy působí už pouze Lomberg s Verhaeghem, velkou zásluhu na vzestupu Panthers měl i český obránce, nově také světový šampion.

U dalšího ze zmíněných jmen ještě zůstaneme. Carter Verhaeghe? Absolutní jackpot! V prvních dvou sezonách na Floridě bral z platového stropu pouze jeden milion dolarů, v roce 2022 se dohodl na tříletém paktu za 4,166 milionu dolarů ročně. O jeho platnosti na obou stranách kluziště nemůže být sporu. Hráč, kterého draftovalo Toronto až z 82. pozice, předčil veškerá očekávání.

Florida si na trhu s volnými hráči vedla dobře i v následujících letech. V roce 2022 ulovila Nicka Cousinse a po loňské finálové účasti posílila kádr o zadáky Nika Mikkolu, Olivera Ekman-Larssona a Dmitrije Kulikova, se kterými uzavřela velice rozumné kontrakty. V Sunrise to podškrábl také útočník Evan Rodrigues, jenž se upsal na čtyři roky za celkových 12 milionů dolarů.

Zito však v posledních letech čaroval i při několika výměnách. V dubnu 2021 získal z Buffala obránce Brandona Montoura za třetí kolo draftu. Třicetiletý Kanaďan naplno prokázal svůj potenciál v minulé sezoně, ve které včetně play-off zaznamenal famózních 86 kanadských bodů.

O dva dny později se k Panterům připojil Sam Bennett, místo kterého putovaly do Calgary dvě položky: volba ve druhém kole draftu 2022 a švédský útočník Emil Heineman, jenž si zatím NHL nezahrál. Florida spolu s Bennettem získala draftový výběr v šestém kole.

Že se Zito velkých výměn nebojí, o tom se veřejnost přesvědčila i o pár měsíců později, kdy z Buffala získal Sama Reinharta. I díky tomu pak Šavle měly k dispozici výběr v prvním kole draftu, při kterém ukázaly na českého forvarda Jiřího Kulicha.

Do šokující výměny se Florida pustila v létě 2022. Jonathan Huberdeau měl za sebou vynikající sezonu, ve které zaznamenal 115 bodů. I zadák Mackenzie Weegar prožíval životní ročník. Oba byli v té době pro Panthers naprosto klíčoví, i tak se Zito nebránil jejich odchodům. Získal za ně v Calgary nespokojeného Matthewa Tkachuka.

Přestože i Tkachuk měl za sebou stobodovou sezonu, málokdo mohl vytušit, jak neuvěřitelně jasně bude z této výměny profitovat Florida. V Tkachukovi získala hráče, který boduje, za tým se doslova rve a především rozhoduje klíčové zápasy, zatímco Huberdeau v Kanadě paběrkuje. Jako by snad Zito vytušil, jaké tendence výkony aktérů této výměny naberou.

Podobnou přestupovou bombu sice Panteři od té doby nezopakovali, před letošní přestupní uzávěrkou se ale přece jen znovu připomněli.

Z Ottawy získali Vladimira Tarasenka, který by rád navázal na získaný Stanley Cup z roku 2019. Přestože klíčovou roli v novém působišti nemá, byl to on, kdo rozhodl o postupu Panthers do finále. A paradoxně proti Rangers, za které bojoval po boku Patricka Kanea v loňském play-off.

Florida vybudovala skutečně parádní tým, na čemž má obrovskou zásluhu i hlavní trenér Paul Maurice. Sedmapadesátiletý stratég devět let vedl Winnipeg, se kterým se většího úspěchu nedočkal. Proto bylo poměrně překvapivé, když v létě 2022 nahradil na lavičce Panterů Andrewa Brunettea, jenž tým dovedl k Presidents' Trophy. Zito, jak to má ostatně rád, šel opět s kůží na trh, neboť mnoha fanouškům se tato trenérská rošáda nezdála. I tentokrát byl ale GM Floridy úspěšný.

"Cats" v posledních třech sezonách jednou vyhráli základní část a dvakrát se dostali do finále. Loni s Vegas neuspěli, nyní by byl zisk vytoužené trofeje logickým vyústěním všech skvělých kroků, které Zito a spol. za poslední léta udělali.

Proti však bude Edmonton, který se chce vrátit na hokejový trůn po dlouhých 34 letech.

