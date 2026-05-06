Psychologická válka na testech NHL. Zabili byste pro láhev vody?

7. června 14:00David Zlomek
Pokud si myslíte, že se manažeři klubů NHL na tradičním Scouting Combine ptají budoucích draftových nadějí pouze na jejich styl hry, povahu nebo hokejovou cestu, jste na omylu. Letošní ročník potvrdil, že setkání se stresovanými osmnáctiletými mladíky se čím dál víc mění v přehlídku těch nejbizarnějších a občas i dosti děsivých otázek, které mají prověřit psychickou odolnost a charakter budoucích hvězd.
V minulosti už mladíci čelili výzvám typu „popiš modrou barvu“ nebo dotazům na své hodnocení v aplikaci Uber. Letos však klubové štáby posunuly hranice lidové tvořivosti ještě o kus dál.
Tradičním tahounem v pokládání nejšílenějších otázek je organizace Montreal Canadiens. Útočník Caleb Malhotra letos poodhalil nejvíce znepokojivý dotaz, který podle pozdějších zjištění pocházel právě z kuchyně slavných Habs: „Představ si, že jsi na opuštěném ostrově, kde je nejbližší voda vzdálená den chůze. Vedle tebe stojí člověk, který má lahev s vodou. Zabil bys ho, abys tu vodu získal?“
Sám Malhotra, kterého se nakonec u pohovoru na tento scénář přímo neptali, novinářům přiznal, že jeho první myšlenka sice byla, že by pro přežití vraždil, ale v reálu by to zřejmě neudělal.
Pro Montreal to přitom není žádná novinka, podobně morbidní testy zkouší každý rok. Loni se Canadiens ptali hráčů na upravenou verzi: Jste na poušti, máte jen jednu lahev vody a baseballovou pálku. Vodu nelze sdílet a ten druhý se napije jako první. Co uděláte s pálkou?
Pětka draftu 2023 David Reinbacher zase musel odpovídat na válečné dilema: „Je druhá světová válka, jsi kapitán lodi a musíš vybombardovat nepřátelské plavidlo, jenže ve vodě kolem něj plavou tvoji spoluhráči. Uděláš to?“ Rakouský obránce tehdy odpověděl, že nikoliv, protože by chtěl své lidi zachránit.
Habs se také standardně ptají, jakým zvířetem by hráči byli na ledě a mimo něj. Jackson Smith, kterého loni ze 14. místa bral Columbus, tehdy odpověděl, že je kombinací mamuta a zlaté rybky. Letos navíc Montreal testoval smysl pro riziko prakticky, hráč měl hodit puk do odpadkového koše z libovolného místa v pokoji. Pokud by minul, Canadiens by si ho prý na draftu nevybrali.
Pozadu nezůstaly ani další kluby NHL. Hokejový insider Jeff Marek poodhalil záludnou hokejovou otázku, u které neexistuje jednoznačně správná odpověď: „Bral bys raději čtyřletou kariéru v NHL, během které vyhraješ jeden Stanley Cup, nebo desetiletou kariéru bez jediného prstenu?“
Jeden z prospektů odpověděl, že bere čtyři roky a pohár, protože si myslel, že přesně to chce management slyšet. Podle Markových zdrojů z táborů NHL však některé kluby preferují spíše druhou možnost, jelikož desetiletá volba ukazuje, že dotyčný hokej miluje pro hru samotnou, a ne jen pro okamžitou odměnu.
Top naděje Keaton Verhoeff se zase podělil o úsměvný dotaz od nejmenovaného týmu, který zjišťoval, co by udělal, kdyby si v restauraci objednal sendvič se sýrem a obsluha mu ho přinesla bez sýru.
Některé týmy pak namísto hypotetických otázek raději volí praktické úkoly. Stejně jako loni, i letos Predators nutili mladíky skládat na sebe golfové míčky. Cílem nebylo postavit dokonalou věž, ale otestovat trpělivost hráče a zjistit, za jak dlouho frustrující činnost vzdá.
Vedení New York Islanders pro změnu postavilo před testované hráče obyčejnou cihlu a dalo jim přesně 30 sekund na to, aby vymysleli co nejvíce možností, jak se dá využít. Podle reportéra Stefena Rosnera udělali zástupci Islanders během pohovorů naprosto stejný test také s deštníkem.