Ptáte se mě na pitomosti! Tortorella opět perlil, pak se Sedláka a spol. zastal

Kdo NHL nějaký ten pátek sleduje, dobře ví, že John Tortorella je svéráz. Ostřílený trenér má za sebou nejeden výstup, při kterém se naplno projevila jeho horká italská krev. Umí ale i pobavit, jako když na tiskové konferenci, ještě coby kouč Modrokabátníků z Columbusu, vzal zvonící telefon a popovídal si s matkou jednoho z novinářů. Tentokrát mu do řeči nebylo, natož pak do zpěvu. Ze setkání s žurnalisty odešel po víkendové porážce od New Jersey Devils po minutě.

Když nechce mluvit, nemluví.

Jen jednoslovně odsekává, případně polohlasem zamumlá krátkou větu.

Tortorella, vítěz Stanley Cupu z roku 2004, už tohle párkrát předvedl.

Sednout si na tiskovou konferenci, kde je respondentem právě on, může být pro reportéry až mučivým zážitkem. Stejně jako v případě Darryla Suttera, pro jehož neotřelé reakce se dokonce vžil vlastní pojem. "Sutterismus".

Tentokrát "Torts" přidal jadrnou výtku směrem ke zvídavému osazenstvu. "Ptáte se mě na pitomosti. Vaše dotazy jsou hloupé, opravdu hloupé," prohodil čtyřiašedesátiletý Američan, který od podzimu vede Letce z Philadelphie.

Těžko kousal těsnou prohru 2:3. Když jeho oblíbenec Lukáš Sedlák ve třetí třetině snížil na rozdíl jedné branky, nejspíš větřil obrat. Nepřišel, a tak Flyers padli podvanácté z posledních 13 duelů.

"Kluci do toho dali všechno, jezdili po zadku," řekl Tortorella po zmíněné replice o hloupých dotazech, načež se zástupců medií spíš už jen řečnicky zeptal, zda je protentokrát hotovo.

Ač měří jen 173 centimetrů, budí (nejen) v takových chvílích respekt. Nikdo nechce "Tortse" zbytečně provokovat. A tak se nikdo už na nic neptal, nezmohl se na odpověď.

Trenérský matador to předpokládal, svižně zabubnoval do pultíku a zmizel. Měl vyřízeno.

Možná si říkáte, že možná dostal nějakou opravdu nevhodnou otázku. Ne, ani jedinou. Ptát se na spokojenost s předvedenou hrou, důvod, proč zápas skončil nepříznivým výsledkem, a podobně je zcela běžné a na místě.

I Tortorella to ví. Jen z duše nesnáší porážky. Sžírají ho, do morku kostí. A že jich za poslední dobu musel na střídačce Philadelphie zkousnout na jeho gusto setsakramentsky hodně.

