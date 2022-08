Půjde Allen o dům dál? Záleží na Priceovi

Brankáři, to je vždy zamotané téma. Pokud tým nemá skálopevně danou jedničku, jako třeba u Rangers či u Lightning, nezřídka kdy se stane, že začne opravdové šachování. Důkazem budiž letošní léto, kdy tým změnila spousta gólmanů. Dalším na řadě by mohl být montrealský Jake Allen.

O zkušeného gólmana měly v posledních dnech vyjádřit zájem hned dva týmy. Dle zdrojů portálu MontrealHockeyNow jde o Arizonu, která stále nemá schopnou dvojku ke Karlu Vejmelkovi, a Dallas. „Oba týmy dávají smysl, oba už Montreal kontaktovaly,“ dodal zdroj webu.

O situaci v brankovišti Coyotes jsme psali poměrně nedávno. Coyotes sice v systému mají gólmany, avšak jsou to borci až ze třetího, možná čtvrtého sledu. Dvojka by se tak nadmíru hodila. Nejen, aby konkurence hnala Vejmelku dopředu, ale aby z toho opět nebylo plácání u úplného dna.

„Coyotes potřebují dalšího gólmana. Chtějí jít s formou nahoru, aby kolem nich bylo trochu rušno,“ narážel zdroj na fakt, že organizace z Arizony si přeje postupné zvedání ze dna.

Velice zajímavá je také situace v Dallasu. Ten stále nemá podepsaného Jakea Oettingera, se kterým se pochopitelně počítá jako s jedničkou. V organizaci sice stále působí Chudobin, kterému je už šestatřicet, a Scott Wedgewood, nicméně ani jeden z nich nedosahuje kvalit jedničky.

A tu by mohli Stars nutně potřebovat. Jedním faktorem je případně Oettingerovo zranění, tím druhým pak fakt, že se klidně může stát, že mladý gólman nepodepíše smlouvu do začátku tréninkového kempu. Allen by tak pro Stars dával velký smysl.

Vše se ale bude odvíjet od jedné z největších person Canadiens za poslední dobu. Řeč je pochopitelně o Careym Priceovi.

Pokud bude čtyřiatřicetiletý Kanaďan schopen chytat (nebo bude alespoň blízko k návratu), dá se očekávat, že dají Habs odchodu Allena zelenou. V záloze je totiž připravený Sam Montembeault.

