Půjdeš na přesilovku, motivuje Dvorského hlavní trenér Blues

Slovenský forvard Dalibor Dvorský byl v aktuálním ročníku poprvé povolán do hlavního týmu. Blues čeká domácí zápas s Vancouverem, kterému se podobně jako St. Louis moc nedaří.
Blues nezačali ročník úplně nejlépe. Se 7 body z 10 utkání jim v Západní konferenci patří 14. místo a horšími týmy jsou pouze Sharks a Flames. St. Louis zatím nefunguje jak ofenzíva, tak defenzíva, a především útočná čísla bude chtít zlepšit slovenský talent Dalibor Dvorský.
Tým z Missouri trápí četná zranění klíčových hráčů. Chybí Robert Thomas a Jake Neighbours, kteří patří mezi základní stavební kameny ofenzivních schémat. Díru se Jim Montgomery pokusí zalepit velkou slovenskou nadějí.
Dvorský nastoupil v této sezóně za Thunderbirds do šesti zápasů, ve kterých se stal s třemi góly nejlepším střelcem týmu a s pěti body se dělí o první místo v bodování.
Během své nováčkovské sezóny v AHL se rodák ze slovenského Zvolena umístil na třetím místě bodování týmu s 45 body a reprezentoval Springfield na All-Star Game AHL. Dvorský byl draftován Blues v prvním kole, celkově jako desátý, na draftu 2023.
Na tiskové konferenci hlavní kouč Blues také potvrdil, že mladý Slovák ihned nastoupí i v přesilové hře, kde dostane velký prostor. Dvorský bude chtít poprvé skórovat a pokusí se napodobit Samuela Honzeka, kterému se to povedlo v posledním utkání Calgary proti Torontu.
V minulé sezóně nastoupil do dvou utkání a herním projevem ihned zaujal. Čekalo se, že Dvorský udělá první tým hned po kempu, jako jeden z posledních však putoval zpět na farmu. Nyní dostane díky zranění prostor a je jen na něm, jak dlouhý jeho pobyt v NHL bude.
