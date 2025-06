Pukly nervy. Oilers místo honby za obratem skoro lámali rekordy v trestech

Měli před sebou velmi důležitý zápas. Cíl byl jasný, překlopit finálovou sérii s Floridou na svou stranu. Místo toho se Edmonton Oilers v pondělním třetím duelu rozpadli na ledě i psychicky. Po porážce 1:6 odjížděli z ledu s ostudou, 85 trestnými minutami (140 jich bylo dohromady) a hromadou vnitřních otázek.

„Nebyl to náš den. Ani zdaleka,“ přiznal kapitán Connor McDavid. „Celou sérii zatím neukazujeme to nejlepší. Ale to přijde.“

Florida vedla už 5:1, když přišel kolaps Oilers. Hromadná bitka, nekontrolované fauly, nejvyšší počet trestných minut ve finále Stanley Cupu za téměř 40 let. V roce 1986 jich Montreal zvládl 90, teď byl Edmonton k tomuto „rekordu“ nebezpečně blízko. „Rozpadlo se to,“ uznal trenér Kris Knoblauch. „Třetí třetina už byla hlavně o emocích. Kdyby byl zápas vyrovnanější, tohle by se nestalo.“

Oilers si přitom nemají na koho stěžovat. Sami si duel prohráli - špatná disciplína, chyby v obraně, oslabení. A Panthers? Ti opět předvedli svou mistrovskou schopnost soupeře psychicky rozhodit. „Mají v tomhle neskutečnou zkušenost,“ řekl brankář Stuart Skinner, který byl v průběhu třetí třetiny střídán. „My jsme na to naletěli.“

Už v první třetině si Oilers vykoledovali čtyři oslabení. „V takovém tempu proti takovému týmu si nemůžete dovolit trávit polovinu zápasu na trestné,“ zlobil se obránce Jake Walman, jenž při jednom ze zkratu polil soupeře vodou z láhve. „Vím, že kamery to viděly. Ale měl jsem k tomu důvod.“

Frustrace byla zřejmá. Evander Kane nasbíral 16 trestných minut, sám přiznal, že mu vadil rozdílný metr rozhodčích. „Dělají to samé, co my. Ale na nás se píská přísněji,“ stěžoval si.

Ani Corey Perry, známý provokatér, nezůstal pozadu. Snažil se rozhádat hráče Floridy a přispěl ke třaskavé atmosféře. Právě to ale Panthers chtěli. „Dokážou nás dostat do situací, kdy místo hry řešíme blbosti,“ vystihl realitu McDavid.

Ani on, ani Leon Draisaitl nezaznamenali v zápase jediný bod. Edmonton má bilanci 2–11 v play-off zápasech, kdy oba jeho lídři nebodovali. Draisaitl navíc nevyslal ani jednu střelu, teprve podruhé v kariéře v play-off.

Šanci na nápravu mají Oilers ve čtvrtek. Vědí, že prohrát a jet domů za stavu 1:3 by bylo téměř fatální. „Teď musíme hlavně mentálně dát dohromady,“ řekl Walman. „Je to finále Stanley Cupu. Každý tam nechává všechno.“

