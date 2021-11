Půl mančaftu mimo. Covid opět míchá sestavami

Je příjemné sledovat NHL v normálním formátu a za přítomnosti fanoušků, jeden se ale stejně klepe v obavách. Baví vás Connor McDavid nebo Alex Ovečkin? Taky si říkáte, kam mohou svá čísla letos vyhnat? Přerušení celé soutěže snad už nehrozí, nicméně stačí málo a kdokoli se může ocitnout na covid protokolu.

Zatímco v minulosti by se v případě virózy spousta hráčů klidně odhodlala hrát, s covidem jsou pravidla nemilosrdná. Některé kluby už tím prošly. San Jose postrádalo ve třech zápasech sedm hráčů a hlavního trenéra. Winnipegu chyběl Blake Wheeler a Mark Scheifele.

Pittsburgh měl na covid listině Sidneyho Crosbyho. Chicago se muselo obejít bez Patricka Kanea a několika dalších, Colorado bez Nathana MacKinnona. Davidu Rittichovi zkomplikoval covid nástup v novém působišti, mimo hru byl poměrně dlouho. Teď došlo ve velkém na Ottawu.

Mimo sestavu Senátorů se ocitlo devět hokejistů: útočníci Austin Watson, Alex Formenton, Dylan Gambrell a Connor Brown, obránci Nick Holden, Victor Mete, Nikita Zajcev a Josh Brown a brankář Matt Murray. To je skoro půl mužstva. V izolaci je také několik dalších pracovníků klubu.

„Mám doma dvě malé děti, nemůžu s nimi být, protože je nechci uvrhnout do rizika, že by nemohly do školy. Každý se vyrovnává s jinou situací. Netýká se to jen hráčů, je v tom mnohem víc lidí,“ řekl trenér D. J. Smith před utkáním s Kings, který zdecimovaná Ottawa ztratila 0:2. Stejně jako několik hokejistů zůstal Smith raději na hotelu.

O situaci v Ottawě se zajímalo vedení NHL, včetně Hráčské asociace. San Jose muselo nedávno nastoupit se sedmi nováčky, bohužel tedy nejde o nic, co už by NHL nezažila. Vedení ligy nakonec rozhodlo zápas odehrát. „V tuto chvíli žádné změny,“ řekl Bill Daly.

Smith připustil, že posledních pět dnů, kdy přibývalo pozitivních, bylo hodně stresujících. „Ten pocit, že můžete kdykoli vypadnout ze sestavy, znamená pro chlapy velký stres. Chtějí hrát. Musíme se přes to nějak dostat a vrátit se zase k hokeji s plnou sestavou,“ dodal kouč.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+