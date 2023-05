Quenneville jedná s ligou o návratu. Kde by mohl zakotvit?

Vypadá to na velký návrat. Alespoň se tedy o to Joel Quenneville snaží. Návrat jednoho z nejlepších trenérů historie bude kvůli známým okolnostem asi složitou věcí, nicméně už to, že se o tom v ligových kruzích vůbec hovoří, je proti minulým měsícům pokrok.

Quenneville se po sezoně sejde s komisařem Garym Bettmanem, aby s ním projednal návrat do ligového koloběhu. Tuto informaci, která začala běžet internetem v průběhu pátku, potvrdil mj. i Sportsnet.

Čtyřiašedesátiletý Quenneville rezignoval na funkci trenéra Floridy Panthers 28. října 2021 několik hodin poté, co se setkal s Bettmanem, aby s ním projednal jeho roli ve skandálu se sexuálním zneužíváním v Chicagu Blackhawks. Quenneville byl trenérem Blackhawks v roce 2010, kdy k údajnému zneužívání došlo.

Od té doby netrénuje a ani se v NHL nijak nepohybuje. Nicméně vypadá to, že pokud dopadnou jednání s Bettmanem dobře, nebude mít o nabídky nouzi.

Není se co divit, Quenneville je druhým nejúspěšnějším trenérem v historii NHL, jeho 969 výher zaostává pouze za 1244 vítězstvími, která nasbíral Scotty Bowman.

Pokud bude chtít některý z týmů Quennevilla angažovat, bude muset získat povolení od Panthers, aby s ním mohl jednat, a to kvůli předchozím závazkům. Mělo by se ale jednat pouze o formalitu.

A kdo má zájem? Stanice TSN už v listopadu informovala, že Quenneville chce po roční pauze opět trénovat. Bez trenéra je momentálně pět klubů: Anaheim Ducks, Washington Capitals, Columbus Blue Jackets, Calgary Flames a New York Rangers.

Rangers byli pochopitelně s Quennevillem spojování, nicméně po pár dnech začala newyorská média uvádět, že je ze hry. Pokud by byl ale Bettmanem omilostněn, dá se předpokládat, že by se Rangers zkušenému bardovi ozvali.

Stejně jako třeba Washington či Calgary. Zde by to dávalo velký smysl. Zkušené týmy, které chtějí vyhrávat nyní. Zato Columbus a Anaheim čekají roky práce, a tak se dá předpokládat, že přijde spíše koncepční trenér než jedna z nejzkušenějších tváří ligy.

