NHL vstupuje do další fáze sezony, spekulace o změnách na trenérských postech nabírají na obrátkách. Jedno jméno, které v těchto diskusích vyčnívá, je Joel Quenneville – trojnásobný vítěz Stanley Cupu a druhý nejúspěšnější trenér v historii NHL. Po více než dvou letech mimo hokejové dění se zdá, že jeho návrat se stává stále pravděpodobnější. Insider zprávy portálu RG.org ho spojují hned s dvěma tradičními týmy NHL.

Detroit Red Wings znovu čelí neuspokojivé sezóně. Po bilanci 10-11-2 je tým až na 14. místě ve Východní konferenci a hrozí, že už devátou sezónu v řadě zůstane mimo play-off. Taková série neúspěchů je pro Original Six tým téměř nemyslitelná. Podle zdrojů blízkých týmu tedy může Yzerman sáhnout k razantním krokům, píše Marco D'Amico, redaktor zmiňovaného portálu.

„Tahle fanouškovská základna ani liga si nemůžou dovolit, aby Original Six tým zůstal devět sezón za branami play-off,“ řekl zdroj pro RG.org. „Yzerman musí brzy něco udělat, aby zachránil sezonu.“

Možnosti na přestavbu kádru jsou omezené platovým stropem, takže změna na trenérském postu se jeví jako nejsnazší cesta. Současný kouč Derek Lalonde čelí narůstající kritice, přičemž Quenneville údajně patří mezi hlavní kandidáty na jeho náhradu. „To je logický krok, zvlášť když víme, že Quenneville má chuť se vrátit. Tým potřebuje impuls, který by mohl přinést právě on,“ dodal další zdroj.

Na druhou stranu, někteří experti varují, že problémy Red Wings přesahují trenérskou otázku. „Tento kádr možná ani Quenneville nezachrání,“ podotkl jeden z nich. „Tým potřebuje změny.“

Podobné problémy řeší také New York Rangers. Tým, který si před sezónou kladl vysoké cíle, se v sobotu poprvé po pěti prohrách zabral, nicméně pod vedením trenéra Petera Laviolettea chybí mu konzistence. Logicky tak sílí spekulace o jeho možném konci. Generální manažer Rangers Chris Drury údajně zvažuje Quennevilla jako potenciálního nástupce. „Laviolette nemá mnoho času. Drury by mohl sáhnout po Quennevillovi,“ řekl zasvěcený zdroj pro RG.

Drury už dříve ukázal, že se nebojí výrazných změn. Hovořilo se například o možných výměnách kapitána Jacoba Trouby nebo zkušeného útočníka Chrise Kreidera. Pokud však trejdy nepřinesou okamžitý efekt, změna trenéra by mohla být další logickou volbou. Quenneville je považován za vůdce, který si rychle získá respekt v kabině. „Představte si ten respekt, který by přinesl do týmu. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu, který je hladový po návratu,“ dodal další zdroj.

