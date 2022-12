Quickův nástupce mezi nechtěnými. S Petersenem došla trpělivost

V Los Angeles to měli nalajnované jasně. Jonathan Quick si zde dochytá svůj velký kontrakt, brankoviště pak bude patřit Calu Petersenovi. Na chytající legendu však budou muset v Kalifornii ještě nějakou dobu spoléhat, tah s Petersenem totiž nevychází.

Když generální manažer Rob Blake loni v září podepisoval s Petersenem novou smlouvu, bylo jasné, jaký je plán. Quick si tu dochytá, pak je brankoviště tvoje. Velkou důvěru brankáři vyslovil i na výplatní pásce.

Od současné sezony totiž bere pět milionů dolarů ročně! Smlouva potrvá tři roky, navíc v každém z něj je klauzule, díky které si Petersen může stanovit, do kterých deseti týmů nechce být vyměněn.

Blake a spol. však rozhodně nečekali takové zhoršení, jaké v probíhajícím ročníku Petersen ukazuje. V deseti zápasech, které americký gólman odchytal, obdržel průměrně 3,75 gólů za utkání. Jeho úspěšnost zákroků je navíc strašidelných 86,8 %!

Když vezmeme v potaz, že pod téměř totožným kontraktem chytá například Ville Husso nebo Linus Ullmark, jsou Petersenova čísla o to více alarmující.

O nic lépe nechytá ani Jonathan Quick, avšak jeho status v organizaci je takový, že tým těžko opustí. Trpělivost tak došla minimálně s Petersenem, kterého Kings ve středu umístili na listinu nechtěných.

Nedá se očekávat, že by si jej kterýkoliv z týmů stáhnul. Jeho obří smlouva v kombinaci s otřesnou dlouhodobou formou z něj dělají neobchodovatelné zboží. S největší pravděpodobností se tak stane, že Petersen stráví nějakou dobu na farmě.

Pro Los Angeles se tím jenom prohlubuje velký problém. Tým, jenž byl v posledních letech v přestavbě, chtěl už v této sezoně naplno ukázat své ambice, které jenom podtrhnul letní podpis Kevina Fialy.

Zatím to celkem jde, LA je na třetím místě ve své divizi, avšak až se naplno rozjedou spící stroje Edmonton a Calgary, bude to pořádná fuška. O to víc, že Kings mají dlouhodobě záporné skóre. Kdyby byli brankáři jenom o fous lepší, mohli by v kalifornské metropoli v klidu pomýšlet na play off.

Ale takhle? Jedním gólmanem je legenda, která má to nejlepší za sebou, tím druhý Quickův nástupce, jehož se budou snažit probudit na farmě. Novou dvojkou se tak na nějakou dobu stane Pheonix Copley.

