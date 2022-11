Quinn Hughes napodobil Jiřího Bublu. V jaké statistice?

Mladý obránce Quinn Hughes je jednou z jistot Vancouveru. I přes to, že pár zápasů zmeškal kvůli zranění, se mu bodově daří. V jedné ze statistik dokonce napodobil Jiřího Bublu, který v osmdesátkách válel v dresu Canucks.

Třiadvacetiletý obránce letos zatím naskočil do deseti zápasů a ofenzivně se mu v nich velmi dařilo, na premiérovou trefu v aktuálním ročníku sice stále čeká, na kontě má však 12 gólových nahrávek. A právě díky tomuto počinu dorovnal výkon Jiřího Bubly v historii Kosatek. Poprvé od roku 1983 se stalo, že by obránce Vancouveru v jeho prvních deseti zápasech ročníku posbíral 12 asistencí.

Talentovanému Američanovi se bodově slušně daří. V posledních osmi odehraných zápasech neodešel s prázdným bodovým kontem, když zapsal 11 asistencí. Brzy se může zapsat do historických tabulek celku z Kanady znovu. Pokud si připíše i v dalším utkání asistenci, tak dorovná Jiřího Bublu, který posbíral asistence v devíti zápasech v řadě. To by však v tabulkách stačilo pouze na dělené druhé místo. Nejlepším počinem v historii organizace jsou posbírané asistence v 11 utkáních v řadě, což dokázal Dennis Kearns v sezoně 1976/1977.

Quinn Hughes byl Vancouverem na draftu vybrán v roce 2018, první zápasy v nejslavnější lize odehrál v na jaře roku 2019, od té doby vyrostl v jednoho z nejlepších ofenzivních obránců ligy, což si uvědomuje i jeho zaměstnavatel. Před minulým ročníkem podepsal Hughes šestiletý kontrakt v celkové hodnotě 47,1 milionů dolarů. Ročně si vydělá 7,85 milionů, což z něj dělá nejlépe placeného hráče týmu.

Jeho kvality si pochvaloval i Kevin Bieksa, výborný obránce, který v NHL odehrál 808 utkání. Několik let byl stálicí v sestavě Vancouveru. „Quinn je skvělý hráč, rád ho sleduji. Patří k těm novodobým obráncům, určitě by bylo super, kdybych s ním hrál, byl by určitě lepší než někteří kluci, se kterými jsem ve své kariéře hrál v páru.“

Jestli Hughes přidá další asistence a přepíše historické tabulky se uvidí v nejbližších dnech. Vancouver čeká výlet na východ, kde postupně vyzve Toronto, Boston a Buffalo.

Share on Google+