Quinn Hughes v přípravě skóroval a je připraven táhnout Canucks

Vancouver vstoupí do ročníku s novým kapitánem, céčko na dresu bude mít našito nejstarší z klanu Hughesů, Quinn. Šikovný obránce udivuje i svým progresem, který přes léto udělal. Je rychlejší a lépe pracuje s pukem. Dokáže dotáhnout Kosatky do play off?

Canucks se zatím v předsezonním měření sil tolik nedaří. Kosatky odehrály čtyři duely, nejprve přišla rychlá sprcha v podobě inkasované desítky od Calgary, následovala tuhá bitva s Edmontonem, která skončila prohrou v prodloužení a sérii proher prodloužil duel se Seattlem. Vítězství slavil Vancouver až ve čtvrtém duelu, kdy čtyřmi asistencemi zazářil Boesser, velkou měrou přispěl k výhře i kapitán Quinn Hughes.

Rodák z Orlanda zapsal dva góly, asistenci a na ledové ploše zářil. Sám kapitán však po výhře nad Oilers mírnil nadšení. „Kdybych to komentoval před pár lety, tak bych řekl, že je to skvělé. Ale musíme si uvědomit, že mají dva nejlepší hráče světa, kteří ale dnes nehráli. Takže to byl hodně jiný tým. Musíme to zopakovat v sezoně, kdy se výhry počítají,“ vzkázal Hughes.

Třiadvacetiletého Američana si Kosatky pojistily na podzim roku 2021, když s ním podepsali šestiletý kontrakt v celkové výši 47,1 milionu dolarů. Smlouva Hughesovi vyprší na jaře roku 2027. Nyní k němu trenéři Canucks hledají vhodného parťáka do obranného páru.

Quinn Hughes si v loňském roce vylepšil svoje bodová maxima, když v průběhu sezony posbíral 76 bodů. Byl nejproduktivnějším obráncem týmu, druhý nejproduktivnější Oliver Ekman Larsson zapsal o 54 bodů méně.

„Myslím si, že jsem lepší. Dokážu s pukem zrychlit a dostat se o něco rychleji k místu, odkud chci vystřelit. Je to něco, na čem jsem pracoval dvě léta, ale teď se v tom začínám cítit opravdu pohodlně. Momentálně se cítím na modré čáře opravdu jistě. Pro mě je to vždycky jen o tom, že tvrdě bráním a dělám pro tým to, co musím. Ale myslím, že se letos bych mohl přidat i pár gólů,“ prozradil americký obránce po zápase s Edmontonem.

Canucks čekají na úspěch v podobě účasti ve vyřazovacích bojích od roku 2020. Tehdy se v covidovém play off dostali do druhého kola, kdy těsně nestačili na Vegas. Kosatky čekají ještě dva přípravné duely, sezonu oficiálně otevřou domácím zápasem proti Edmontonu.

Share on Google+