Rád bych se vrátil, hlásí Fleury. Fiala s tím moc nepočítá

Wild věděli, že tenhle rok měli jedinečnou šanci dojít daleko. Nepovedlo se, hráčům Wild zbyly pouze oči pro pláč. A v čem že byla ta šance jedinečná? Inu, v následujících letech se rapidně zvednou pokuty za vykoupení obřích smluv Zacha Pariseho a Ryana Sutera. Je tak ve hvězdách, koho si budou moci dovolit a koho ne.

Velký otazník visí nad hvězdnou posilou z průběhu sezony, tedy nad Marcem-Andrem Fleurym. Ten bude v létě bez smlouvy. Nicméně po sezoně se stihl vyjádřit, že ještě neplánuje končit s kariérou, rok by si ještě dal.

„Ještě bych pár zápasů rád vyhrál,“ řekl první nejistě, ale vzápětí dodal: „Bylo to tady super, v Minnesotě jsem si to strašně moc užil. Moc příjemné prostředí. Jestli bych se sem vrátil? Rozhodně bych to zvažoval.“

Jeho návrat by si rozhodně přáli i v Minnesotě. Spolehlivého Kaapa Kähkönena totiž poslali do San Jose, jediným gólmanem podepsaným i na příští sezonu zůstává Cam Talbot. Tandem s Fleurym fungoval, takže se dá předpokládat, že pokud se obě strany domluví na platu, mohl by návrat Fleuryho klapnout.

Obecně se neočekává návrat Kevina Fialy. Mladý Švýcar má za sebou životní ročník, v základní části si udržel průměr více než bodu na zápas! Skvělou sezonu trochu „pošpinil“ v play-off, ve kterém nasbíral pouze tři asistence. Čekalo se od něj víc.

„Pocity? Nic moc, takové prázdno,“ hovořil smutně po konci sezony.

Před sezonou dostal pouze roční kontrakt na pět milionů dolarů. Od Wild to byl risk. Jestli to nevyjde, můžeme ho v průběhu vyměnit a neriskovat. Jestli to vyjde, budeme mu muset pořádně nasypat. Vyšla z toho druhá možnost.

Fiala má stále status chráněného volného hráče. Dá se tak předpokládat, že Minnesotu opustí. Dle novinářů má totiž chtít smlouvu s ročním platem k osmi milionům dolarů.

„Nemůžu odpovědět nic jiného, než že uvidíme,“ pokrčil rameny, když byl dotázán na otázku, jestli v Minnesotě zůstane. „Opravdu nevím.“

