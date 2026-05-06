Radikální řez v Torontu. Chayka vyhodil Berubeho a vyhlásil nový začátek

14. května 10:00David Zlomek
Nová éra v Torontu začala pořádným otřesem. Generální manažer John Chayka a jeho poradce Mats Sundin sáhli k zásadnímu kroku a necelé dva týdny po svém nástupu do funkcí odvolali hlavního trenéra Craiga Berubeho. Pro Maple Leafs to byl logický, i když tvrdý následek sezony, která skončila naprostým fiaskem.
„Craig je úžasný trenér a ještě lepší člověk,“ uvedl Chayka v oficiálním prohlášení klubu. „Toto rozhodnutí je spíše odrazem organizačního posunu a příležitostí k novému začátku než hodnocením Craiga. Jsme mu vděční za jeho profesionalitu a přejeme jemu i jeho rodině jen to nejlepší.“
Toronto letos doplatilo na ztrátu elitního křídelníka Mitche Marnera a i na březnové zranění hvězdného Austona Matthewse, kterého vyřadil ze hry tvrdý zákrok Radka Gudase. Defenziva Maple Leafs byla v troskách a s 295 inkasovanými góly byla druhou nejhorší v celé NHL.
Napětí mezi střídačkou a kabinou bylo cítit už od prosince, kdy Berube po jedné z ostudných porážek veřejně zkritizoval přístup svých svěřenců. „Soupeř hrál s mnohem větší vášní než my. To je ten hlavní rozdíl,“ prohlásil tehdy trenér a na dotaz, jak je to možné, stroze odpověděl: „Ptejte se jich, ne mě.“
Vedení klubu nyní stojí před velkou výzvou, jak využít restart k návratu na vrchol. Díky nedávné výhře v loterii bude Toronto vybírat z prvního místa na draftu, kde se rozhoduje mezi talenty jako Gavin McKenna nebo Ivar Stenberg. Zároveň se spekuluje, že by uvolněné místo na střídačce mohl zaplnit Bruce Cassidy, který je po nečekaném vyhazovu z Vegas volným hráčem na trhu trenérů.
Chayka zdůraznil, že hledání nového kouče bude podřízeno celkové vizi organizace. „Je to rozhodnutí z pohledu nějakého celkového obrazu, kam se chceme ubírat dál,“ dodal manažer s tím, že příští trenér dostane pravomoc rozhodnout o složení celého realizačního týmu.