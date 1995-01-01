Radost z hattricku po prohře vyprchala. Potřebovali jsme dva body, mrzelo Zachu

9. března 15:15Eliška Faltýnková
Útočník Pavel Zacha nastřílel v nedělním zápase svůj druhý hattrick v sezoně a zároveň v celé kariéře. Trefil se také David Pastrňák, který prolomil osmizápasový střelecký půst. Jejich góly však na výhru nestačily. Bruins padli s Pittsburghem 4:5 po prodloužení.
Zachovy pocity z hattricku tak byly rozporuplné. „V tu chvíli to byl dobrý pocit. Většinu zápasu jsme vedli, takže jsem měl radost, že se mi podařilo dát třetí gól,“ řekl po utkání. „Ale hned po zápase radost vyprchá, když nevyhrajete.“
Bruins ještě ve 32. minutě vedli nad Tučňáky bez Crosbyho a Malkina o tři branky a zápas se pro ně vyvíjel velmi dobře. Poté však po vlastních chybách jen sledovali, jak se jejich náskok postupně rozplývá. Pittsburgh se dokázal vrátit do hry, a nakonec si vynutil prodloužení, které už po sedmnácti sekundách rozhodl Thomas Novak.
„Bylo pozitivní, že jsme si dokázali vytvořit spoustu šancí, ale musíme najít způsob, jak podobné zápasy ubránit a dotáhnout k vítězství. Jsem rád, že máme alespoň bod, ale v této fázi sezony jsme potřebovali dva,“ mrzelo českého univerzála ztracené vedení.
Navzdory porážce byl Zacha jedním z nejvýraznějších hráčů Bostonu. Trenér Marco Sturm už několikrát zdůraznil, že český útočník hraje svůj nejlepší hokej na pozici centra a že je důležité ho na ní udržet.
„V neděli dal tři góly, ale on ty šance má pořád,“ sdělil Sturm. „V minulosti minul hodně branek nebo to brankář chytil. Ale (v neděli) to tam padlo. Takže pro mě je to pořád stejná cesta. Celý rok hraje skvěle. Pořád mluvíme o druhé lajně, že? Dneska to předvedli znovu a on je její velkou součástí.“
Druhá formace s Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem na křídlech a Pavlem Zachou na centru v posledních zápasech funguje velmi dobře. Zacha má po návratu ze zranění v šesti utkáních bilanci čtyř gólů a čtyř asistencí. Arvidsson přidal 4+3 a Mittelstadt 1+3. Je zřejmé, že si spolu na ledě rozumí a Bruins z jejich spolupráce výrazně těží.
Zacha je pro Boston důležitým článkem po celou sezonu. V dosavadních 60 utkáních nasbíral 19 gólů a 26 asistencí a pravděpodobně si vylepší své kariérní maximum ze sezony 2023/24. Slova chvály na jeho adresu pronesl i David Pastrňák.
„Celý rok hraje neuvěřitelně. Je velkou součástí našeho týmu. Je to hráč, který hraje všechno – přesilovky, oslabení, pět na pět – na co si vzpomenete, to zvládne. Má parádní střelu. Škoda, že jsme to pro něj nevyhráli,“ posteskl si hvězdný útočník.
Povedený večer Pavla Zachy je pro fanoušky Bruins jen částečnou útěchou. Každý bod je teď pro tým nesmírně důležitý, pokud chtějí pomýšlet na účast v play off. Po nedělní porážce Boston drží druhou divokou kartu dva body za Montrealem a jen tři body před Columbusem. Ztracené utkání s Tučňáky je tak ještě může hodně mrzet.