Radosti a strasti Phila Kessela: Od rakoviny, přes nadváhu, k hokejové nesmrtelnosti

V roce 2005 byl pětkou draftu. Rok strávil na univerzitě, načež naskočil do NHL v dresu Boston Bruins. Druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva byl už tehdy, hádejte kdo? Ano, Patrice Bergeron. Pátým Zdeno Chára. Kessel měl všechno před sebou, život mu maximálně chutnal, když musel 11. prosince 2006 vyslechnout krutou zprávu.

Rakovina varlat.

Bylo mu akorát devatenáct let. „Pochopil jsem, jak rychle se život mění. Byl jsem mladý, na začátku profesionální kariéry. Nemohl jsem se dočkat, jak si splním sen o NHL. Najednou jsem čelil úplně jiné výzvě. Sdělení diagnózy byl šok,“ vzpomínal později.

Potíže si identifikoval sám, vše se podchytilo včas. Kessel podstoupil operaci, při níž mu bylo odstraněno pravé varle. K dalšímu rozšíření nádorů nedošlo. Vynechal jen jedenáct zápasů a 9. ledna se vrátil do hry. V 70 utkáních premiérové sezóny posbíral 29 bodů (11+18). Následně absentoval už jen v ročnících 2008-09 a 2009-10, od té doby coby hráč Toronta, Pittsburghu, Arizony a Vegas nepřetržitě hraje!

S 990 zápasy v řadě je novým historickým ironmanem NHL.

Nemoc mladých bělochů

Rakovina varlat je nejčastější formou rakoviny mezi muži ve věku 18-40 let. Ještě zajímavější je, že jde především o nemoc bělochů. Afroameričané ani třeba Hispánci pro ni takové dispozice nemají. Vše obvykle začíná bolestí nebo podivným pocitem v inkriminované oblasti. Někdy předchází špatná sestupnost varlete do šourku. Mnozí z nás si ty nepříjemné kontroly z dětských let u lékaře pamatují – mají svůj smysl.

Stejným typem rakoviny prošel Brandon Davidson, jenž odehrál v NHL 180 utkání a dnes v jednatřiceti končí kariéru v AHL. Měl tu smůlu, že se rakovina stihla rozšířit a prosté vyjmutí zasaženého orgánu nestačilo. Během chemoterapie ztratil sedm kilo na váze a k hokeji se složitě vracel přes ECHL.

Velmi kuriózně se nepříjemnou diagnózu dozvěděl Shea Theodore. V roce 2019 mu bylo 24 let, měl za sebou sezónu s Vegas a právě skončené finále na mistrovství světa v Bratislavě. Ještě se stříbrnou medailí na krku ho odchytila dopingové kontrola. „Jeden dopingový test už jsem na turnaji absolvoval, bylo neobvyklé brát na něj někoho znovu,“ divil se Theodore.

Bodejť, vždyť taky nešlo o další test! Zasvěceným se vůbec nelíbil výsledek toho prvního. Vysoká hladina hormonu hCG může u mužů znamenat rakovinu varlat. Lékaři v Americe pak potvrdili Theodoreovi pětimilimetrový nádor.

Šlo o dost agresivní verzi, která mohla časem vést možná až k fatálním následkům. „Kdybych nešel na dopingový test, nemuseli mi to odhalit dalších pár let. Ani nechci domýšlet, jaký mohl můj život být,“ děkoval osudu Theodore.

Stejnou nemocí prošel u nás v uplynulých letech například útočník Jiří Průžek nebo bývalý hokejista, nynější expert O2 Sport, Jakub Koreis. V úvodu podcastu Přes příkop se ze vzpomínek na nepříjemné období nedávno zpovídal Zdeňku Haníkovi.

„Moje zkušenost asi nejde úplně srovnávat s peklem, kterým si prošli jiní lidé. Nejhorší bylo to čekání a nejistota. Když vám doktor řekne ‚to vypadá dobře‘ a další vyšetření je za deset dnů. Lékaři naštěstí dávali od začátku 99% šanci,“ říká Koreis.

Skrz hot-dogy k rekordu

Je-li nádor odhalen včas, lze vše poměrně efektivně řešit. Phil Kessel hraje hokej bez jakýchkoli omezení na špičkové úrovni do 35 let. Dvakrát reprezentoval Spojené státy americké na olympiádě (2010 a 2014), dvakrát vyhrál s Pittsburghem Stanley Cup (2016 a 2017).

S Jevgenijem Malkinem si sice u Penguins kdysi trochu vjeli do vlasů, jinak je ale Kessel mezi fanoušky i spoluhráči oblíbený. Když šel kdysi na Fantasy draftu NHL All Star Game jako poslední a Alex Ovečkin si ho fotil, vzal to s úsměvem. Fandové milují jeho bezstarostnost i lásku k hot-dogům, ze kterých má nepřehlédnutelné bříško.

Kessel je vůbec sběratel stravovacích neřestí. Pije hlavně sladké limonády, včetně Coly. Vodu odmítal natolik, že prý chtěl před lety v Torontu pod Randym Carlylem skončit. Ten mu totiž bublinky s kofeinem netoleroval. „O peníze se vůbec nestaral, prostě zuřil,“ vzpomíná John-Michael Liles na Kesselovo „fuckování“, když mu jeho nápoj odepřeli.

Vzdor špatným návykům vykazuje jeho tělo nevšední odolnost a hokejisté se mu za to klaní. „Už jako mladý byl extrémně talentovaný,“ vzpomíná bývalý spoluhráč z Bostonu Shane Hnidy, nyní televizní analytik. „Je to především superinteligentní hráč. Není borcem, který by skákal do střel, nikdo netvrdí, že je defenzivním specialistou, současně se ale nikdy nebál jít do rohu.“

„Kdyby mi někdo tehdy v Bostonu řekl, že udělá tenhle rekord, měl bych ho za absolutního blázna! Pořád nad tím kroutím hlavou. Odehrát tolik zápasů v řadě je prakticky nemožné. Všechen respekt světa tomu, co dokázal,“ oceňuje veteránovu výdrž Hnidy.

