Detroit Red Wings po deseti letech strádání u dna tabulky konečně prorazili mezi absolutní špičku NHL a kapitán Dylan Larkin neskrývá, že současná forma týmu je pro něj obrovským zadostiučiněním. Jako jediný pamětník poslední účasti týmu v play-off ze sezony 2015/16, která tehdy uzavřela rekordní pětadvacetiletou šňůru klubu, sledoval celou dekádu úpadku a bolestivé přestavby.
Nyní však vede mužstvo, které má po osmapadesáti zápasech na kontě dvaasedmdesát bodů a drží se na špici Atlantické divize jako druhý nejlepší celek. Larkin v rozhovoru pro RG.org přiznal, že cesta zpět byla dlouhá a náročná. „Vyrůstal jsem v Michiganu jako fanoušek Red Wings. Byl jsem v týmu, když jsme byli v play-off naposledy. Je to deset let a my jsme teď ve skvělé pozici. Dostali jsme se sem díky tvrdé práci a tomu, že hrajeme jako jeden tým,“ uvedl Larkin.
Pro Larkina, který je nejdéle sloužícím hráčem organizace, má letošní úspěch hluboce osobní rozměr. Jako michiganský rodák moc dobře ví, co hokej pro město Detroit znamená a jak moc fanoušci touží vidět vítězný produkt v nové hale. „Bylo by neuvěřitelné odehrát v play-off první zápas v historii Little Caesars Areny. Znamenalo by to všechno pro naše fanoušky i pro mě. Prošel jsem si tu těžkými časy a věřím, že náš tým teď může v play-off napáchat škodu. Doufám, že tomu věří i naši fanoušci,“ prohlásil devětadvacetiletý centr, který nasbíral už padesát bodů a je klíčovým pilířem sestavy.
Významnou roli v jeho kariéře hraje také vztah s generálním manažerem Stevem Yzermanem, legendou klubu, která se vrátila do Detroitu v roce 2019, aby dokončila přestavbu. Larkin přiznává, že jejich vztah je profesionální a založený na vzájemném respektu. „Mluvíme spolu. On je šéf a má poslední slovo, ale oba jsme nadšení z toho, jak tým hraje. Je pro mě skvělým vzorem, stejně jako byl Henrik Zetterberg, o kterého jsem se mohl opřít první tři roky své kariéry. Steve mi dává neocenitelné rady, které si ale raději nechávám pro sebe,“ dodal kapitán.
Kromě Yzermana a Zetterberga Larkin vzhlíží také k Patricku Kaneovi, svému současnému spoluhráči, kterého obdivoval už jako dítě pro jeho šikovnost a schopnost tvořit hru. Právě přítomnost takových osobností a vyzrálost kádru dodává Detroitu sílu, kterou bude ve vyřazovacích bojích potřebovat.
Podle Larkina je recept na úspěch v play-off jasný: načasování formy a spolehlivý brankář. „Všechno závisí na tom, jestli chytnete formu ve správný čas. Můžete dojít jen tak daleko, kam vás dotlačí váš gólman. A já Johnu Gibsonovi naprosto věřím, je to skvělý brankář,“ uzavřel Larkin.
